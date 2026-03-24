”La música es nuestro parche”: Pirineos en Llamas, el talento paisa en el Estéreo Picnic

Desde Medellín, Pirineos en Llamas ha puesto a bailar a más de un rockero en Colombia. Este año, en el marco del Festival Estéreo Picnic, los artistas llevaron un espectáculo que, así como el género que interpretan, estuvo encaminado hacia dejarse llevar, divertirse y entender la corriente, pero sin dejar de lado el homenaje a lo propio: las tradiciones y los amigos. Su presentación tuvo lugar el domingo: último día de festival. En total, 49.000 personas asistieron a aquella jornada. La banda conformada por Manuel Orrego (bajo), David Giraldo (batería), Miguel Restrepo (guitarra y voz principal), Fabián Buitrago (guitarra y voz) y Maclovin (guitarra y voz) fue la encargada de abrir el escenario “Un mundo distinto”, donde también se presentaron Lorde, Deftones, Skrillex y Young Miko.

En conversación con EL COLOMBIANO, Orrego y Giraldo hablaron de la presentación, del disco nuevo que llevaron al escenario (Aguapanela) y de la industria musical alternativa en Colombia.

¿Por qué lo llamaron “Aguapanela”?

“Fue un disco que se hizo de manera muy espontánea, muy de tomar los insumos de lo que estuviera pasando, muy, llamémoslo, improvisado, aunque suene raro. Fue como: ¿que esto cómo se llama? Olímpica. Listo, así quedó. ¿Y esta canción? El Milagro, y así quedó. Sobre Aguapanela, esa canción es como dulce. ¿Y por qué no le llamamos así la canción? Ah, démosla así. ¿Y por qué el álbum no se puede llamar así? Ah, sí, nombrémoslo así, sí, llamémoslo así. Esa dinámica nos permitió darnos cuenta de que la vida nos estaba diciendo algo. Es un álbum que habla sobre el acto heroico, sobre crecer, encontrarse uno mismo y superar algo, resignificar el dolor. Muy por esa onda de escuchar la oscuridad, integrarla, atravesarla hasta ver la luz.

Entonces, en nuestro contexto y cultura, la Aguapanela es una bebida que sirve para eso, pues la tomamos a diario, es la primera bebida del día, es una bebida energética. Entonces es el elixir del héroe de cada uno. Nada es casualidad. Todo tiene una intención”.

Nada es casualidad, ¿cómo fue entonces planear la presentación del Festival Estéreo Picnic?

“La verdad, nos dedicamos a ensayar mucho. La música es nuestro parche. Así como hay quienes se reúnen a jugar billar o a jugar PlayStation o fútbol, nosotros nos reunimos a ensayar. Dijimos: Vamos a tocar, vamos a ensayar, a tocar las canciones y después vamos mirando, porque es la misma dinámica de no lo pensemos tanto, en el camino nos vamos dando cuenta cómo se da la cosa”.

Bogotá suele ser una plaza apetecida por artistas de toda Colombia, pero en los últimos años Medellín también ha pisado fuerte en la industria de la música, sobre todo con géneros como el urbano y el hip hop, aunque también con el indie rock. ¿Cuál ha sido su perspectiva?

“Pirineos ya lleva 6 años, 6 años en los que hemos visto muchos proyectos crecer a la par de nosotros, crearse y acabarse también. Siento que Medellín, si bien es muy fuerte todavía en lo urbano, también hay nuevas propuestas muy importantes en estos géneros alternativos. No solamente rock, hay otras propuestas muy interesantes en temas alternativos que están empezando a visibilizarse mucho más. Pero, obviamente, para nadie es un secreto que Bogotá es la meca a nivel Colombia del rock. El público tiene mucho aguante, ahorita que tocamos, lo vivimos y lo sentimos, y fue una excitación colectiva. Y es un público exigente, porque el público bogotano tiene muy buen gusto. Y lo que pasa es que las bandas o los artistas que estamos por fuera de Bogotá tenemos un anhelo: llegar acá y triunfar y hacernos conocer, porque acá hay un público mucho más grande, en cuestiones alternativas, mucho más que en Medellín. Para nosotros esto acá es más que un sueño cumplido, es un logro de vida, es algo que nos vamos a llevar para la eternidad”.

¿Qué canción de Aguapanela disfrutaron tocar en vivo?

“Aguapanela”. “El Milagro, porque es muy mágico ese momento en que empieza a sumarse cada instrumento y también el poder de la palabra o la letra, lo que dice, es algo muy mágico. Y hoy que lo pudimos tocar en esta tarima con la gente de acá fue algo que nos vamos a llevar para la memoria”.

¿Qué se llevan de su presentación en el Estéreo Picnic?