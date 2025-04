El Festival Estéreo Picnic se prepara para celebrar su 15 años

Incluir a Colombia en el circuito latinoamericano de festivales ha sido una tarea titánica para Sergio Pabón, Gabriel García, Santiago Vélez y Philippe Siegenthaler, los cuatro cofundadores de Estéreo Picnic (FEP), uno de los festivales musicales más importantes del país. Le puede interesar: Ahora el festival La Solar 2025 tendrá localidad para menores de edad Antes de crear Páramo Presenta en 2016 eran competencia haciendo conciertos y eventos. Los unía el amor por la música y las fiestas. Sergio y Santiago, con su empresa –T310– empezaron el Estéreo Picnic también al lado de Julio Correal y Julián Martínez. Para el segundo FEP Correal quería vender su parte. Ahí entraron Philippe y Gabriel quienes encontraron un socio inversionista, Juan David Shool, y en 2011 nació el proyecto en conjunto. Se demoraron en llamarse Páramo porque los primeros años fueron de pérdidas, pero en 2013 lograron traer a The Killers y esa fue la salvación para el futuro del FEP que en 2026 cumplirá 15 años. EL COLOMBIANO conversó con Gabriel García, actual CEO de Páramo Presenta, para rememorar estos años de festival y todo lo aprendido.

Cuando se llevan tantos años trabajando con este grupo de amigos, ¿qué le viene a la cabeza cuando piensa en todo lo que ha pasado para que Estéreo Picnic sea lo que es hoy?

“Pienso que lo que hemos logrado nosotros, como cabeza de la compañía, se ha logrado gracias a un gran equipo que desde hace muchos años ha demostrado todo su profesionalismo y su entrega. Es entre todos que sacamos el festival adelante, llueva, truene o relampaguee. Hace algunos años éramos un equipo de 30 personas y hoy somos más de 100”.

¿Qué anécdota recuerda de esos primeros festivales Estéreo Picnic?

“Tengo en la memoria estar en VIP cuando el festival lo hacíamos en el parque 222 y pensar que tres semanas atrás ese era un lugar como un potrero, en el que había vacas y que en ese momento teníamos servicios sanitarios, restaurantes, un lugar de comercio, las tarimas, un montón de activaciones de patrocinadores. Tuvimos que poner luz, agua, gas, internet y casi que construir un pueblo ahí, recuerdo mucho ese momento”.

Acaban de terminar la edición 14 y ya están pensando en la del próximo año, o ¿cómo se trabaja un festival así?

“Mientras se hacía el festival ya estábamos pensando en el que viene, de hecho hay cosas que se empiezan a trabajar desde antes, en términos de artistas. Porque hay estrellas que no podían para el año 2025 pero se están adelantado conversaciones para el 2026. El proceso de selección y contratación de los artistas es muy largo, toca empezar lo más pronto posible a recibir negativas de artistas que no pueden y así ir construyendo, es un proceso de decantación muy largo y no solo con el tema de artistas porque mientras estamos en un festival vamos viendo lunares que sabemos debemos mejorar el año que viene”.

¿Qué tanto hablan ustedes con los otros festivales que hay por las mismas fechas en América Latina?

“Mucho, el festival se programaba en conjunto, hay una comunicación muy constante sobre el contenido. Hablamos con los Lollapalooza del sur del continente y también el Vive Latino en México con el que ocasionalmente compartimos algo de talento”.

Hay que organizarse muy bien...

“Hay un tema de fechas. Entonces Lollapalooza Argentina y Chile son un fin de semana, el Lollapalooza Brasil y el Estéreo Picnic Colombia el otro fin de semana. Entonces, por ejemplo, los artistas que tocan un viernes en Brasil vienen a Colombia el domingo. Los que tocan el domingo en Brasil han estado en Colombia el viernes y así se va organizando todo. Para el sábado nos unimos a veces con el Vive Latino o tratamos de traer artistas que hagan shows individuales en México, Perú o en Chile por fuera los festivales, nos toca ser muy recursivos”.

¿Qué artista ha sido inolvidable en estos 14 años de FEP, mencionando a The Killers que los salvó de tirar la toalla y no volver a hacer el festival?

“Muchos y por diferentes razones. Desde los artistas que no hubieramos pensado ver en vivo en el país. Yo vengo de una juventud que en los 90 no veía a casi nadie porque los artistas no venían a dar un concierto. Entonces cuando vinieron al festival artistas como New Order, Nine Inch Nails o Pixies, esos lo marcan a uno porque no aspirábamos verlos en Colombia y se logró. Hay otros que han marcado hitos para el festival y para nuestras carreras como The Killers, que nos cambió la vida como promotores porque nos abrió la puerta a otros grandes artistas. También estarían en la lista los Red Hot Chilli Peppers, Gorillaz, Lana del Rey, son muchos los que han marcado hitos en diferentes momentos del festival o por lo que representan del espíritu del festival como Black Madonna”.

¿Con qué artista han soñado por el Estéreo Picnic y todavía no se ha dado?