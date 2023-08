El filme Sound of Freedom (Sonido de Libertad), estrenado en 2023 y dirigido por Alejandro Gómez Monteverde, es una de las cintas más desgarradoras del año que habla sobre el tráfico de niños en América Latina y es protagonizada por el actor Jim Caviezel, quien encarna a Tim Ballard, un agente federal estadounidense. La película se estrenará el 31 de agosto en Colombia y ya ha aparecido en algunas salas de cine en Estados Unidos desde el 4 de julio.

La historia se centra en el trabajo de Tim Ballard, este hombre exagente federal estadounidense que rescató a varios niños víctimas de tráfico humano y que la vida lo llevó a internarse en Colombia, país donde rescató a un grupo de niños en Cartagena, Colombia.

El verdadero Tim Ballard conversó con el diario KienyKe sobre su historia y los retos que se presentaron para llevar la trama a las grandes pantallas del cine.

“Contar esta historia no fue una decisión mía realmente porque hemos hecho miles de operaciones con equipos alrededor del mundo, pero esta operación fue una de las primeras que hice luego de salir del gobierno... Fue el 11 de octubre de 2014, una operación grandísima en la que rescatamos 54 niños y esto estaba en las noticias de todo el mundo, entonces fue cuando Eduardo y Alejandro me llamaron y me invitaron a Los Ángeles porque ellos querían saber más y hacer una película sobre esta historia”, reveló el hombre al diario.

La cruda realidad que refleja esta película y la controversia que puede suscitar en los debates, fueron factores decisivos para estrenar la película en las salas de cine. La cinta está lista desde el 2020 y apenas se lanzará este año.

En entrevista con el diario KienyKe, Ballard entregó detalles sobre los obstáculos que se interpusieron en el camino.

“Es difícil entender... La película estaba lista en 2020, y fue cuando Disney compró a Fox y decidió que no quería hacer nada con la película, por lo que Eduardo Verástegui compró los derechos y lo mostró a cada estudio y todos decían que no, hasta que Ángel Estudios dijo que sí”.

Ballard también manifestó que luego de estrenarse la película hubo varios señalamientos. “Estos son 54 niños reales, ¿quién no quiere que esto salga? No tengo una respuesta, pero lo que sí sé es que hay millones de personas atrapadas en esto gracias a una demanda. ¿Cuántos hombres en el mundo no quieren que esto se sepa?”, se preguntó el exagente.

Como protagonista, fue uno de los primeros que vio la película terminada. “Lloré como un bebé, me tuve que salir muchas veces... yo no puedo ver esta película, es algo muy personal, muy difícil... Grabaron muchas de las escenas en los lugares actuales donde ocurrió. La escena, por ejemplo, cuando Jim Caviezel rescata a Miguel en la frontera, ellos grabaron en el mismo lugar y todo esto es difícil para mí porque hay mucho más, muchas cosas que no salen en la película, pero que están en mí, en los rincones de mi propia mente”, respondió a KienyKe.

Su entrevista la finalizó con un mensaje, donde explica que aunque varias personas lo han catalogado a él como un héroe “los verdaderos héroes son los niños. Los niños que tienen que aguantar tanto, pero que mantienen el coraje para seguir peleando hasta que alguien llegue ahí y los encuentre”, reflexionó.

El llamado es a reflexionar sobre este tipo de problemáticas que ocurren todo el tiempo y por la que niños y niñas sufren alrededor del mundo. Una realidad que debe cambiar.