Así que por estos días si usted va de paseo a subir la Piedra no solo se encontrará con otros turistas, muchos vendedores y mototaxistas, sino posiblemente se tope con actores reconocidos o le toque la grabación de una persecución en lanchas por la represa.

¿Por qué en Guatapé?

Aunque la historia se podría contar o adaptar en cualquier parte del mundo, para Imaginer Films es importante hacer cine desde este territorio.

“Es increíble que un lugar como Guatapé, que es hermoso, no se haya explotado cinematográficamente, por esos para nosotros era fundamental hacer visibles estos espacios”, relata Laura Franco.

Añade que la cinta tiene escenas de acción y persecución, que se hicieron en la represa, que involucraron muchos retos técnicos.

Lea también: Por fin llega a cines colombianos la película Sound of Freedom

Grabar en exteriores ha sido complejo por la cantidad de turistas que llegan. “Acá no hay temporada ni baja ni alta ni fines de semana, todos los días son iguales”, cuenta la productora.

La Alameda es el pueblo ficticio en el que transcurre la historia, hasta donde llega la protagonista (Marcela Mar) a seguir los últimos pasos de su fallecido esposo, un ejecutivo canadienses de una multinacional minera.

Al hacerlo, descubre varios secretos que él guardaba y va destapando lentamente las capas de algo más atroz: “una sociedad corrupta y violenta; y una empresa minera que extorsiona, que se alía con grupos criminales y contamina las aguas provocando enfermedades y muertes de los habitantes”, se lee en la sinopsis de la película.

Le puede gustar: Barbie es la película más taquillera de la historia de los estudios Warner

El rodaje está programado para durar 28 días, ya van en la segunda semana y el cronógrama incluye escenas en una mina en el municipio de Tarazá, en el Nordeste de Antioquia. El cineasta Simón Brand es productor ejecutivo de Uno.

Se espera que Uno esté en cartelera de cines o plataformas a mitad de 2024.

La productora

Imaginer Films es una productora paisa que nació en 2013, que se dio a conocer con comerciales y videos, pero que su enfoque siempre ha estado en hacer cine.

“Estamos trayendo producciones internacionales para rodar en el país, hemos trabajado para Polonia, Israel, Estados Unidos, Japón y Corea”, dice la productora, que destaca en especial una película que estaba proyectada para rodarse en Brasil y que ellos lograron traerla a Medellín.

Le puede interesar: ¿Ya se vio Gran Turismo? La película que superó a Barbie en taquillas este fin de semana

“Hicimos una cinta (My name is Adolf) con dos actores importantísimos de Estados Unidos, David Heyman y Udo Kier, que rodamos en 2020 en el alto de Las Palmas, donde construimos desde cero dos casas para el set, allí transcurrió el 90 % del rodaje“, reseña Laura Franco.

Anota que los precios que ofrece el país, la mano de obra y los incentivos tributarios, más la conversión de dólar a pesos, son bastante atractivos para empresas internacionales.

Lea acá: ¡Promociones para los miércoles! Las nuevas estrategias de Cine Colombia para que la gente vaya más a los cinemas

En su historial aparece la producción de cuatro títulos para Netflix (Lokillo, Lis Pereira, Ricardo Quevedo y Franco Escamilla), además de haber postproducido una miniserie para Paramount+.

El gran orgullo de Imaginer Films es haber recibido un Emmy Award en la categoría Outstanding Feature Story in Spanish, por la producción del episodio “Santa Cruz del Islote” de la serie de televisión Greenland de Espn Originals.