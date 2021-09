Sobre la selección de las obras, Octavio Arbeláez , director y curador de ambos festivales dijo que “por mi oficio me veo obligado a estar atento a lo que acontece en los movimientos escénicos del espacio cultural común iberoamericano y me pareció muy pertinente la selección de este año para la situación del país”.

Una obra que busca sanar

El director de la Congregación Teatro, Johan Velandia, cuenta que en el segundo semestre del 2020 hizo parte de un proyecto llamado Cicatriz que se realizó entre dramaturgos de Colombia y España.

La idea era tomar un suceso, una herida del país y que se le diera un tratamiento literario que buscara sanarla, cicatrizarla. “Lastimosamente en Colombia las heridas todavía son muy recientes, muy abiertas, se pueden tratar, aunque no cicatrizar, porque todavía están muy abiertas”, cuenta.

Su idea entonces era generar una reflexión para que al menos no surgieran nuevas heridas y el país no pueda seguir adelante.

“El caso que escogí fue el de Dylan Cruz”, el caso de un marchante menor de edad, estudiante, que murió a manos del Esmad, durante las protestas de 2019 en la que cientos de estudiantes pedían mejores condiciones para poder acceder a la educación superior.

La herida, cuenta Velandia, se da no solo por el hecho mismo, sino por la división política, el debate que se armó alrededor de esa situación, donde se acusaba que Dylan era un vándalo y los que defendían que a pesar de todo no era motivo para que el Esmad actuara como lo hizo.

“A mí el caso me conmocionó, me conecta con temas que considero determinantes para una sociedad en este momento como la educación, el derecho a la protesta, a vivir, y creo que esto no tiene que ver con partidos políticos, sino que es algo humano, de derechos humanos”.