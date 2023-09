“Claro, porque cuando él se muere yo tenía muchas cosas por contarle, cosas que había vivido y que están en el libro. Ahora, en el libro yo no aparezco por ninguna parte, no aparece el nombre de él. Cualquiera lo puede leer sin saber que soy yo, esa es una de las ventajas del libro, creo yo”.

“Sí. Hay muchas cosas en el libro porque yo siempre sentí que lo debí cuidar más. También hay rabia por las paradojas de la vida: él no se quería morir y nosotros en esta etapa queríamos vivir muchas cosas con él. Ya lo teníamos en Medellín, íbamos a ir a la costa, todo lo teníamos para que él estuviera bien y llegó la pandemia, pasó esto y quedamos todos con la esperanza de poderlo disfrutar más. En el libro, entonces, se siente la impotencia por el curso de la vida. A mí todavía me cuesta entender que nos tengamos que morir”.

La gran pregunta –la herida inicial– de todos es por qué y para qué nacemos y morimos. ¿Qué sentido se esconde en los afanes del día a día si al final del camino la muerte lo vuelve todo un cúmulo de cenizas? Todo lo bello y lo triste, todo lo grande y lo pequeño se eclipsan con la muerte, adquieren con ella su real dimensión. Y de ese todo no se escapan los hijos, los padres, los hermanos, los abuelos.

¿Cómo logró esos registros de rabia?

“La rabia la saqué por las noches. Una frase detonaba algo y arrancaba de chorizo a escribir. Yo no escribo con muchos puntos apartes, sino que mis párrafos son muy largos porque voy escribiendo con mucho sentimiento. Hay partes del libro que están en tercera persona, las partes de la remembranza. La historia tiene dos voces: una en tercera persona y otra en primera persona que, al final, se van mezclando”.

El primer capítulo es una oración que no termina...

“Lo escribí sin tomar aire. Creo que es el capítulo al que le hice menos correcciones. Estaba leyendo La maleta de mi padre, de Pamuk, y arranqué con ese texto. Pensé: tenía un abuelo a quien llamar y ahora no me queda nadie. Y esa reflexión me sirvió para arrancar la escritura. Ese primer capítulo es un resumen de todo lo que la gente va a encontrar en el libro. Ahí están los temas de los campesinos y de la covid-19”.

Ahora que mencionó a los campesinos, hay un capítulo que muestra la arquitectura de una típica casa antioqueña de montaña...

“Ahí yo hice una vaina que se llama focalización y funciona como un paneo de cine que muestra, en este caso, la casa de un campesino. Mi libro está muy enfocado en la vida del campo. Nosotros le debemos mucho al campesino y, a pesar de eso, el campesino está siempre olvidado. La vida del campesino es dura y si tú los miras su sonrisa es una sonrisa triste. El campesino colombiano es flaco, le toca trabajar muy duro. Esa sala es una representación de ellos: los espacios son limitados. No tienen sala, hay una sala comedor. Esas casas son más un hábitat”.