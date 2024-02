En Colombia, a diferencia de países como Estados Unidos, Canadá y México, los países con más pantallas en el mundo, los estrenos son los jueves y no los viernes.

Lord of Misrule (Ritos ocultos)

Película de terror con Tuppence Middleton, Ralph Ineson y Matt Stokoe, con la dirección de William Brent Bell. Está basada sobre la desaparición de la joven hija del nuevo ministro de un pueblo, pérdida que provoca una búsqueda desesperada. Dura 80 minutos, apta para mayores de 15 años.

The Boy Behind the Door (El niño detrás de la puerta)