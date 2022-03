En 2001: odisea del espacio , Stanley Kubrick no se anda con rodeos: en la apertura de la película va directo a la yugular. Una manada de hombres de la prehistoria le encuentra un uso peculiar a una osamenta esparcida cerca de un riachuelo: los huesos se transforman en armas. El arte tiene la cualidad de romper el espejismo del progreso: a pesar de todo, somos títeres del Tanátos, el instinto de la muerte. Las novelas, los poemas, las pinturas, las canciones, los filmes se encargan de aguar la fiesta y no lo hacen con delicadeza: narran la guerra. Recordemos verdades que tienen la dureza de los nudillos.

A lo largo del disco y la película, los fantasmas de Eric y de Syd Barret, el primer vocalista de Pink Floyd, se unen para atormentar al protagonista, para conducirlo a la locura. Sin embargo, es en el tema The Fletcher Memorial Home –del disco The Final Cut – en el que el homenaje al padre adquiere altas dosis de paradoja y sarcasmo: en la letra se ordena la creación de un sanatorio psiquiátrico con el nombre del muerto para encerrar en sus paredes a los tiranos y los reyes. The Final Cut le lanza dardos a la dama de hierro Margaret Thatcher por la guerra de las Malvinas y culmina con una canción sobre el holocausto nuclear. A diferencia del activismo jipi de John Lennon, la música de Roger Waters –la hecha con Pink Floyd y en solitario– asume una postura combativa contra los determinadores de la guerra. No tiene piedad con ellos: los llama cerdos, perros, los fustiga. El rock progresivo de un huérfano azota a los poderosos, los reduce a caricaturas.

***

La guerra es un asunto de niños. La planean, diseñan y ordenan los adultos. La llevan a cabo los niños, los jóvenes. Las barricadas rebosan de adolescentes. Lo fueron los argentinos enviados por la dictadura militar a defender las Malvinas. También los cadetes de Full Metal Jacket, la película de Stanley Kubrick. Y lo fueron los 18.677 menores de edad reclutados por las Farc, según datos de la JEP. Al menos esa es la idea disparadora de Matadero cinco, la novela más conocida del escritor estadounidense Kurt Vonnegut. A veces relato autobiográfico, a ratos aparente escritura de ciencia ficción, siempre sátira, la historia tiene un quiebre en la charla del personaje narrador con la esposa de un camarada de milicia. Con un sentido común demoledor, ella le recuerda y recrimina el tono épico de las ficciones sobre la guerra, incluso presente en aquellas que se proponen metas pacifistas. De alguna manera esto enmascara las verdades de los conflictos.

El arte no detiene las pisadas de la guerra. Una pintura no protege a los civiles del aliento de los obuses ni un poema preserva de la destrucción a las ciudades y pueblos. No obstante, el arte sí comunica la insensatez de las campañas bélicas y conserva vestigios de las voces para siempre silenciadas por la metralla. Los versos de ‘Un aviador irlandés prevé su muerte’, de W. B. Yeats –premio nobel de literatura– transmiten el destello de luz al que arriba el guerrero justo antes de hundirse en la nada: “Yo sé que mi destino está ya escrito/ allá, entre las nubes, en lo alto; / a quienes yo protejo en nada estimo, /odio no guardo a quienes combato”. Las líneas del poeta bosnio Izet Sarajliæ vibran con el miedo y la rabia de los asediados por los bárbaros: “El mercenario de Miloševic no sabe/ ni siquiera quién es Isak Samokovlija/ y sobre su tumba ha colocado una ametralladora. / Tampoco sabe quién es aquel que acaba de caer/golpeado por sus proyectiles”.

***

La guerra la hacen personas ordinarias. Un tipo normal puede convertirse en un criminal. De un día para otro miles de labriegos pueden tomar los machetes para cortar las cabezas, los brazos, las vidas de sus vecinos. El reportero Jean Hatzfeld recogió en Una temporada de machetes las versiones en crudo de un grupo de genocidas responsables de delitos que hacen quedar corto cualquier adjetivo. Desde abril a julio de 1994 –cien días– los hutus desataron el apocalipsis en Ruanda: asesinaron a 800 mil tutsis, sus vecinos y compañeros. Las potencias europeas –¡qué novedad!– no movieron un dedo para detener la masacre. El libro de Hatzfeld es un verdadero descenso sin escalas al infierno. La guerra despojada de grandeza. La guerra es el fracaso de la cultura, de la inteligencia, de las religiones y el lenguaje.