¿Por qué nominaron al Óscar la canción Dos Oruguitas y no a No se habla de Bruno?

Una pregunta que quedó en el aire luego de darse a conocer estas postulaciones fue por qué We don’t talk about Bruno (No se habla de Bruno) quedó por fuera de las listas de nominados, teniendo en cuenta que en la actualidad goza de un éxito musical: en este momento ocupa el puesto número uno en el top 100 de Billboard. Esta es la canción No se habla de Bruno:

Según la comentarista de TNT Ileana Rodríguez, hay que tener en cuenta algo y es que por lo general Disney usualmente postula para estos premios canciones baladas, esa ha sido su costumbre cada año.

Ante la inquietud de por qué Disney no envió las dos canciones, el medio The Hollywood Reporter informó que no existe una regla que diga que no podía enviar varios temas musicales. De hecho, el año en que A Whole New World ganó el Óscar a la canción original, y Friend Like Me de la película también fue nominada en la categoría.

“Disney ha implementado una estrategia de solo presentar una canción de sus musicales animados para su consideración, en parte para evitar dividir la votación”, señaló The Hollywood Reporter.