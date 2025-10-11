Doña Montaña, el legado de la Bienal que une arte, ingeniería y territorio

Hagamos memoria. Si usted ha ido alguna vez al aeropuerto José María Córdova de Rionegro, ¿es capaz de mencionar las esculturas que adornan el exterior de esta terminal aérea? Puede cerrar los ojos un momento, tómese unos segundos antes de retomar la lectura para que lo piense...
A vuelo de pájaro, hay cuatro esculturas que fueron instaladas en la década de los 80 tras participar en un concurso abierto –de la época– organizado por la Aeronáutica Civil para llenar de arte ese lugar: El Sol, de Edgar Negret; Las cometas, de Clemencia Echeverri; El Atrapa rayos, de Bernardo Salcedo, y los famosos Pórticos, de Hugo Zapata.