Día Mundial del Rock: ¿por qué se celebra el 13 de julio?

Ese día alternaron, sin cobrar un solo dólar (o libra esterlina) las bandas U2, que interpretó los temas e Sunday Bloody Sunday, Bad y Pride (In The Name Of Love), y Dire Straits con canciones como Money for Nothing (con Sting) y Sultans of Swing.

Una de las presentaciones más aplaudidas fue la de Queen, banda que se volvió a reunir para este espectáculo.

Ese día, con la voz líder de Freddie Mercury interpretaron las canciones Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You, We Are the Champions.

También estuvo David Bowie con interpretaciones como TVC 15, Rebel Rebel, Modern Love y, Heroes. Al igual que The Who, Elton John y Brian May.

De forma simultánea se realizaron show en el John F. Kennedy Stadium, de Filadelfia, y en Sídney y Moscú.

Led Zeppelin, Black Sabbath, Sting, Judas Priest, Duran Duran, Scorpions, Paul McCartney, Eric Clapton y Phil Collins, entre otros también estuvieron presentes.