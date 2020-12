Descubren en Pompeya un puesto de comida rápida antiguo

Comenzó actuando, a los 13 años en su ciudad natal, Medellín, en comerciales y cantando en bares de la ciudad. Luego, comenzó a participar en producciones nacionales como Tu Voz Estéreo, El Clon y La Bella Ceci y el Imprudente. La última fue una de las más significativas porque le permitió salir del país a grabar en Panamá. Tiempo después decidió mudarse a Estados Unidos para impulsar su carrera musical lanzando su disco titulado Todo cantando pop y baladas. La actuación llegó tocando puertas y haciendo casting para series como Days of our lives, en la que interpretó a un latino y más recientemente Shades of blue con Jennifer López. En el cine se ha visto en Greenlight y Misterio a Bordo, en la que compartió escenas con Adam Sandler y Jennifer Aniston.