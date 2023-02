El Universo de DC trae nuevas historias. Los líderes de películas de DC James Gunn y Peter Safran anunciaron los primeros 10 proyectos interconectados: 5 películas y 5 series de televisión de HBO Max.

Todos estos proyectos audiovisuales estarán ambientados en el mismo universo compartiendo realidades y a su vez personajes, un guiño que a los fanáticos del cine les encanta. Sin embargo, también habrá otras películas ambientadas por fuera de la continuidad compartida.

“La DCU es un multiverso, pero vamos a centrarnos en un universo de ese multiverso”, explica Safran. “Todo el contenido lo vamos a especificar bien; es una historia para adultos, lo diremos; si es para niños, también”, anunciaron desde la empresa de Warner Bros.

Los personajes que harán parte de este universo son Superman con la película “Superman Legacy” que se espera llegue en 2025; Batman en “The Brave and the Bold”; Supergirl en “Supergirl: Woman of Tomorrow”.

Otras películas serán “The Authority”, que es una especie de liga con los personajes de Wildstorm Cómics y otra de “Swamp Thing”.