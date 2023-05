El poder de la permanencia del arquitecto David Chipperfield

Muy diferente es la elipse de anillos metálicos intercalados con franjas de vidrio en la remodelación del estadio de Milán, o una variedad de zigurat para la sala de conciertos en Múnich. Y así en Venecia, Londres, Barcelona, Valencia, Berlín, Marruecos, entre otros.

Después de observar sus diseños, empezamos a percibir elementos comunes: construcciones tranquilas que no sobresalen necesariamente por su altura, tamaño o forma, y que no se repiten. Tampoco son extravagantes ni raras, ni tienen un sello inconfundible, como sucede con tantos arquitectos de moda (conocidos como starchitects), que compiten entre sí por sus novedades, y sus edificaciones se convierten en atracción turística, mientras que Chipperfield afirma: “El espectáculo del poder no me ha interesado nunca, el poder de la permanencia, sí”.

Un trabajo tranquilo

Así, poco a poco, después de oír conferencias y entrevistas del arquitecto, con su hablar claro y sosegado, sin ínfulas de sabio ni de genio, de apariencia sencilla como cualquier señor de 67 años que va despreocupadamente por la calle, vamos entendiendo que cada una de sus edificaciones responde a circunstancias específicas.

También, repite una y otra vez, considera fundamental compartir espacios con los edificios aledaños (bien sean tesoros arquitectónicos o edificios comunes), pero en ningún caso competir con ellos y menos aplastarlos, para que en conjunto aporten calidad de vida y mejoren el vecindario.

“Los arquitectos no pueden operar fuera de la sociedad, necesitamos que la sociedad venga con nosotros”. Basta ver su casa en Corrubedo —pueblo de pescadores en La Coruña (donde creó la Fundación RIA que se enfoca en el desarrollo local), lejos de los balnearios de moda y donde pasa largas temporadas con su familia— y la forma como se acomoda entre las dos casas vecinas.