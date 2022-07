Este programa con Darío Gómez se hizo en dos partes y Coronel viajó a Medellín en dos ocasiones. “ Me acuerdo el último abrazo que me di con Darío hace unos meses cuando estábamos grabando. Son muchas las sensaciones, nosotros los artistas tenemos que convivir un poco con esta mezcla de sentimientos y hoy de pronto estoy haciendo la labor del payaso, que nos sentimos desgarrados por dentro con ese dolor, pero hay que poner la cara, la función debe continuar y en tributo al maestro Darío, a ese bonito cariño, amistad y ese gran abrazo que nos dimos la última vez será con nuestro primer programa”, dijo.

En este primer episodio estará condensado todo lo que movía a Darío Gómez, todo su esplendor como artista, compositor y ser humano: “Será todo un tobogán de emociones, sensaciones, van a conocer directamente todo este espíritu que movía al maestro Darío Gómez por la música, pero sobre todo esos episodios de tragedia que vivieron con él por décadas, porque cada canción que él escribía era generada por una historia dolorosa, por infidelidades, por una cantidad de cosas, vale la pena conocer bien de cerca quién fue realmente y quién seguirá siendo Darío Gómez”.

Hablaron de amores y empezaron una canción

Cuenta el músico que le preguntó a Darío Gómez por sus amores y este le dijo: “solo hubo en mi vida 3, la primera, la segunda (de la que no habla) y una tercera”. Y ahí hubo también silencios: “En una de las preguntas que le hice cuenta que de esa segunda relación no podía hacer alusión, no podía hablar de ella, ella tenía su vida, le iba bien; él no hablaba de ella y ella tampoco hablaba de él, era como un pacto, algo así”, cuenta Coronel.

Entonces el músico cartagenero le lanzó una propuesta a Darío Gómez: “Hagámosle a esa innombrable una canción”. Gómez quedó impactado y le dijo que él para componer necesitaba como un ritual, tiempo, espacio y demás.

Coronel le insistió, improvisó una línea y Darío Gómez siguió, “y ahí quedó sembrada la semilla de La Innombrable, yo luego voy a Barranquilla y a los dos meses volví para hacer el complemento de la grabación con el maestro Darío Gómez, le llevo escrita la canción y el quedó feliz, encantado y el compromiso era que en dos semanas nos íbamos a ver en Medellín para ir a su estudio y ponerle la voz, los dos a la canción”, no se pudo tras la muerte del artista.