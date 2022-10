Esa es la obsesión de Dante. Tiene una personalidad trastornada producto de una infancia particular que vivió de orfanato en orfanato e incluso escapar de un manicomio. Dante fue acogido por un payaso diabólico que atraía a los niños y los convertía en muñecos pero a él en cambio, lo formó como su discípulo, a quien le enseñó unos cuantos trucos diabólicos.

La idea de la creación de una segunda entrega con Dante se gestó en la mente de Cristian Peña, director de cine egresado de la Universidad de Medellín (UdeM) —Los Globos de Cirse fue uno de sus primeros cortometrajes y con este dio inicio a la primera versión de la Temporada de Cortos de la universidad—.

La historia de Dante, y la obsesión que tiene por el cabello de las mujeres se le ocurrió a Cristian Peña siendo usuario del transporte público.

“Yo iba de camino a la universidad y una chica se subió al bus en el que yo iba. Se sentó al frente mío y el cabello de ella se puso encima de mis piernas. Me sentí invadido pero le corrí el cabello y ni siquiera se dio cuenta. Dos meses después, me pasó una situación similar: otra chica diferente con cabello largo se sentó al frente y sucedió lo mismo, pero esta vez tomé su cabello y empecé a pensar que a ella le podían cortar el cabello y no se iba a dar cuenta”, recuerda el director Peña.

De ahí fue que surgió la idea de un personaje obsesionado por cortar el cabello de las mujeres. Porque muchas de ellas, ni siquiera se darían cuenta. Con esta idea, conectó el cortometraje de Cirse con esta nueva entrega de Dante. “Hice las historias dentro del mismo universo mágico y místico. Eso está conectado y se evidencia en los globos que se ve en ambos documentales”.

Si bien los géneros dominantes del cortometraje son el terror y el suspenso, hay unos subtemas que están implícitos en la narrativa: la soledad, la salud mental, el abuso y desaparición de mujeres. “Tan solo en Estados Unidos desaparecen más de 200.000 mujeres menores de edad cada año. La desaparición está implícita en la historia y es algo que vale la pena mencionar”, precisa el director.

El trabajo conjunto entre Cristian Peña y Pablo Andrés Monsalve se definió ya estando ambos en Nueva York, aunque se conocían desde mucho antes por trabajos en conjunto que habían hecho en Medellín. Los dos como extranjeros en la capital del mundo, un día salieron a conversar y a tomarse un par de cervezas y ahí fue que Pablo conoció la idea que tenía Cristian.

“En Terraza 7, un lugar de música en vivo, mientras tomábamos cervezas los dos hablamos de nuestras vidas. Yo estaba recién llegado a la ciudad y Cristián me comentó sobre el personaje de Dante y a mí me gustó tanto que le dije que ‘Cris, vamos a hacerlo’ así luego llegara la pandemia que complicó un poco las cosas”, recuerda Monsalve.

El cortometraje de Dante fue grabado en aproximadamente 10 locaciones entre Brookilyn y Manhattan en el 2020, espacios que reflejan y transmiten al espectador el ambiente neoyorquino, a pesar de que lo hicieran en espacios menos frecuentados por los turistas, porque no querían que fuese una historia ambientada en los escenarios más concurridos de la ciudad como Times Square.

La selección de las locaciones la hicieron entre ambos y fue difícil llevar a cabo la grabación —que demoró tres días— porque fue en plena época de la pandemia y los permisos fueron difíciles de conseguir.

“De los lugares nos sacaban y nos decían que nos fuéramos. Pero nosotros igual grabamos, cumpliendo con las medidas necesarias para la protección del covid. Aunque no fue un impedimento, sí fue un reto grande: la odisea de concretar un cortometraje de tres días en Nueva York mientras se vivía una distopía como lo fue la pandemia”, dice Cristian Peña.

Pero eso no fue lo único que sucedió. Para el reparto del cortometraje ya tenían a un actor seleccionado con el que habían trabajado antes en otros proyectos, pero el día de inicio de grabaciones, el actor les quedó mal y no volvió a aparecer. No respondió la llamada de ningún miembro del equipo (conformado por 15 personas de distintas nacionalidades de México, Perú, Argentina, Colombia y Estados Unidos).