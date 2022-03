Paso a paso: así ha sido la “tiradera” entre Residente y J Balvin

El paisa consideraba que la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos no valoraba suficientemente a los reguetoneros y nos lo incluía en las categorías principales de los galardones. La petición no tuvo eco entre los músicos, que lo dejaron solo en el reclamo.

El debate público a través de redes sociales entre J Balvin y Residente comenzó desde el día (en octubre de 2021) que el reguetonero colombiano pidió a sus colegas del género urbano boicoterar, no asistir, a la ceremonia de los Latin Grammy.

La fuerte respuesta de Residente no se hizo esperar. Dos días después y en un video de cinco minutos de duración se fue con todo contra Balvin. “Tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento”, fue una de las polémicas frases que usó René en esa ocasión para referirse al antioqueño, al que llamó el tibio de Medellín.

Silencio

Tras el duro pronunciamiento, Balvin optó guardar silencio y no entrar en más polémicas. Posteriormente, en diciembre de 2021, en una entrevista al canal de Youtube, Dímelo King, dijo que le había dolido el cruce de palabras que sostuvo con Residente.

“Yo lo consideraba amigo, pana. Por eso dolió... Hay muchas cosas que la gente no sabe y no las voy a contar. Cada quien tiene su conciencia tranquila. Yo sé lo que dije. ¿Por qué no salí a hablar? A palabras necias, oídos sordos”, fue lo que dijo el reguetonero en esa entrevista.

Todo parecía haber terminado en 2021 y poco se volvió a hablar del tema, hasta que esta semana Residente reapareció en redes con un video en el que alertaba que un “pendejito”, para referirse a Balvin, había intentando a través de amigos conjuntos evitar que saliera una canción en la que se refería a él.

Desde el equipo de trabajo del músico le contaron a EL COLOMBIANO que eso es falso y que nadie, ni ellos ni la disquera, hizo nada para evitar esa canción. El tema, con el DJ español Bizarrap (BZRP), salió al aire el pasado jueves 3 de marzo.

Está divida en tres capítulos: En un lugar de la mancha, Mis armas son mis letras y El caballero de los espejos. Es en el último de ellos en el que se dirige de forma expresa a Balvin. Critica su música, los méritos de su carrera, las letras de sus canciones, su falta de apoyo al Paro Nacional de 2019 y lo llama racista. “En tu arcoiris de colores no existe el color marrón” (...) “Pendejo mentiroso, se hace el espiritual / Usando la salud mental pa’ vender un documental”, son algunas de las líneas.

J Balvin no se ha pronunciado de manera pública y según conoció EL COLOMBIANO no lo hará.