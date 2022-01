Una anécdota

Cuando la gratitud llega en forma de carta... 45 años después

Por: Rodrigo Morales zapata

Director Q’Hubo

“En estos tiempos recibir una carta cada vez es más extraño. Este siglo XXI y su modernidad ha hecho que las comunicaciones interpersonales cambien. Cómo será la cosa de diferente que ahora los adolescentes ni siquiera se llaman por teléfono. Y lo digo con conocimiento de causa por mis dos hijos (una de 17 años y otro de 14).

Pero en esas sorpresas bellas que tiene la vida, el pasado jueves 23 de diciembre, sobre las 10 de la mañana, me recibieron en la portería de El Colombiano con una carta que alguien me había dejado 5 minutos antes.

Confieso que la abrí con algo de susto, que se evaporó en cuestión de segundos. Cada línea que leía, mientras caminaba rumbo a mi oficina en Q’HUBO, me emocionaba más que la anterior.

Al final, cuando acabé de leerla, me contuve para no llorar. Me puse la piel de gallina y mis ojos, difíciles de llorar como pocos, se pusieron brillantes, último paso en mi caso antes de soltar una lágrima que nunca salió. Mis compañeros de oficina notaron mi estado de excitación. Me senté y les leí, emocionado, la carta. Dada la sensibilidad y sinceridad de la escritura, mi emoción rápidamente fue compartida por todos.

La carta me la escribió JJ, un compañero del Instituto San Carlos por allá en la década del 70. El comienzo es fuerte, adrenalina pura. “Esta carta es para agradecerte la influencia que tuviste en mi vida al haberme ayudado a convertirme en un buen lector. La historia es así”.

Ya con ese inicio mi corazón empezó a latir más fuerte. Inmediatamente mi mente comenzó a mirar para atrás, tratando de encontrar esos recuerdos de una adolescencia perdida hace muchos años.

“Un día fui a tu casa y vi la biblioteca de tu papá, me dejaste ojear algunas de las revistas de Selecciones y ese día me prestaste una al escondido de tu padre”, me dijo JJ más adelante. De él me acuerdo que en clase siempre se hacía al fondo del salón y casi nunca tomaba notas, pero eso sí, siempre tenía la respuesta correcta para el profesor sin importar la materia. ¡Siempre pensé que era un teso por hacer eso! Para entender lo lejano del hecho, habrá que recordar que mi padre murió un 23 de mayo de 1979. ¡Ha pasado tanta agua debajo del río! “Con los años me di cuenta que esas lecturas fueron realmente las formadoras de mi personalidad”, añadió JJ en su emocionada carta. Como mi compañero de colegio firmaba la carta con su número de celular, no me demoré en llamarlo. Apenas lo hice, soltó una corta y sincera risa. “No pensé que ibas a llamar tan rápido”, fue lo primero que me dijo.

Luego me confesó que pensaba escribir esa carta hace más de 20 años, pero siempre lo aplazaba. “Este año he estado con un plan más como de jubilado y me la encontré entre unos pendientes que tenía, hasta que me decidí a escribirla”, me confesó. Curiosamente la carta está fechada el primero de diciembre y me fue entregada el 23. Con JJ nos citamos para almorzar en los próximos días, pero más allá de eso quedé con algunas reflexiones después de leer y releer esta carta, que tocó las fibras más profundas de mi corazón. Lo primero es tener envidia, de la buena, por supuesto, de JJ que tuvo el tiempo, los deseos y todo lo que se quiera de escribir una carta de agradecimiento por algo que ocurrió hace más de 45 años. Por mi lado, confieso que me acordaba muy poco (o nada) de lo que me escribió.

Una pregunta que me hago es: ¿A cuántas personas podríamos escribirle dándoles las gracias porque nos han ayudado a ser mejores personas en el camino de la vida?

En el caso mío, me quedo con la tarea pendiente de no dejar que esta carta sea una simple anécdota y sacar tiempo para pensar en mi pasado (y dar las gracias, por supuesto).

La otra gran pregunta que me quedó es: ¿A cuántas personas hemos ayudado en nuestras vidas y nunca lo sabremos porque nadie nos lo dirá?”.