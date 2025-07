¿Cómo fue la gestión de Laura Sarabia en la Cancillería? Lo que hizo, lo que no y las controversias a las que se enfrentó

Su postura contrastaba con la línea oficial de Gustavo Petro, quien ha reiterado que no romperá relaciones “con quien ocupa la Presidencia de Venezuela ”, a pesar de la crisis de legitimidad tras unas elecciones cuestionadas por organismos internacionales. Fue así que mantuvo una postura de “prudencia” sobre la relación entre ambos países. Aunque Petro también fue crítico de los resultados y no los reconoció. El acto concreto fue la representación del embajador colombiano en Caracas en el acto de posesión.

Siguiendo con el profesor Luis Fernando Vargas-Alzate, “el tiempo que estuvo Laura Sarabia en la administración del Ministerio de Exteriores no fue realmente suficiente para avanzar en nada positivo”.

También menciona que al interior de Cancillería hubo grandes dificultades con muchas otras instancias, con direcciones, con viceministerios y que no se vio funcionando correctamente, lo que se refleja en la carta de renuncia: “En los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar”.

Y es que la gestión internacional del actual Gobierno ha estado marcada por la improvisación. Según el docente, ha sido necesario “saber lidiar con un gobierno que está bastante fragmentado, que no tiene claridad en las políticas que se definieron para tener contactos internacionales”, lo que ha llevado a situaciones de “ensayo y error”, como en los casos de China y la postura ambigua frente a los conflictos entre Israel y Palestina.

Ante este panorama, considera que “lo mejor que le puede pasar al país es que el presidente Gustavo Petro entienda que ahí tiene que poner una persona experta en asuntos internacionales, con capacidad de negociación y, sobre todo, con gran influencia en los foros multilaterales”.

Sin embargo, también señala que esa visión aún no se ha materializado. Hasta ahora, no se ha logrado consolidar una Cancillería sólida, y persiste la incertidumbre: podría suceder que el nuevo ministro de Relaciones Exteriores no alcance a permanecer en el cargo hasta el final del mandato. “Esperemos que no sea así, pero puede pasar”.