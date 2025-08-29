x

¡No se lo pierda! El Colegio del Cuerpo se presentará la próxima semana en Medellín

El Colegio del Cuerpo, una de las compañías de danza más reconocidas de Latinoamérica, llega a Medellín para participar en el preámbulo del festival Vive la Plaza.

  El Colegio del Cuerpo fue fundado en Cartagena. FOTO Cortesía
    El Colegio del Cuerpo fue fundado en Cartagena. FOTO Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
29 de agosto de 2025
bookmark

La compañía de danza, considerada una de las más importantes de Colombia y Latinoamérica, será protagonista de diversas actividades en Medellín el 2 y 3 de septiembre. Estas hacen parte del festival Vive la Plaza, un evento que organizado por el Museo de Antioquia que busca llenar la Plaza de Botero con una variada programación artística.

Lea: Más de 80 artistas, compositores y productores internacionales estarán en Provenza en septiembre, ¿por qué?

El Colegio del Cuerpo es una corporación cultural fundada en Cartagena en 1997 por los coreógrafos Álvaro Restrepo y Marie France Delieuvin. Desde entonces, esta iniciativa ha sido reconocida por su labor en favor de la paz y el desarrollo social, impactando la formación de más de 25.000 niños y jóvenes.

El proyecto colombiano ha recorrido más de 50 países con sus presentaciones escénicas y procesos pedagógicos. Además, ha sido postulado al Premio Educación para la Paz de la Unesco y nominado al Premio Princesa de Asturias de España.

En Medellín tendrán dos encuentros con el público. El primero será el martes 2 de septiembre, con una conferencia danzada sobre la educación para la paz a través del arte. En esta actividad, que contará con la participación de Restrepo y Delieuvin, se compartirán los fundamentos de trabajar este tema desde diferentes manifestaciones creativas. La charla será a las 5:00 p.m. en la Sala del Concejo del Museo de Antioquia.

El segundo será el 3 de septiembre. Ese día, en distintos espacios del Museo y de la Plaza de Botero, la agrupación interpretará varios extractos de su repertorio. Las funciones están programadas para las 11:00 a.m., 1:00, 3:00 y 4:30 p.m.

Todas las actividades son gratuitas y están abiertas a la ciudadanía, con el objetivo de que más personas puedan disfrutar de estas experiencias escénicas y culturales.

En cuanto al festival Vive la plaza, este se llevará a cabo del 29 de septiembre al 10 de octubre en la Plaza Botero, donde la música, el arte, el teatro y la danza tendrán un lugar protagónico en uno de los sitios emblemáticos del centro de la ciudad.

Siga leyendo: Planes en Medellín: conciertos, exposiciones y obras de teatro imperdibles para el fin de semana del 29 de agosto

