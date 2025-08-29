¡No se lo pierda! El Colegio del Cuerpo se presentará la próxima semana en Medellín

La compañía de danza, considerada una de las más importantes de Colombia y Latinoamérica, será protagonista de diversas actividades en Medellín el 2 y 3 de septiembre. Estas hacen parte del festival Vive la Plaza, un evento que organizado por el Museo de Antioquia que busca llenar la Plaza de Botero con una variada programación artística.

El Colegio del Cuerpo es una corporación cultural fundada en Cartagena en 1997 por los coreógrafos Álvaro Restrepo y Marie France Delieuvin. Desde entonces, esta iniciativa ha sido reconocida por su labor en favor de la paz y el desarrollo social, impactando la formación de más de 25.000 niños y jóvenes.

El proyecto colombiano ha recorrido más de 50 países con sus presentaciones escénicas y procesos pedagógicos. Además, ha sido postulado al Premio Educación para la Paz de la Unesco y nominado al Premio Princesa de Asturias de España.