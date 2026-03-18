Spider-Man: Brand New Day tiene nuevo tráiler: esta es la fecha de estreno de la película

El hombre araña regresará a salas de cine de todo el mundo en 2026 con Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película del superhéroe protagonizada por Tom Holland. Este miércoles se conoció el primer tráiler de la cinta, que se estrenará el 31 de julio.

El actor británico encabeza el elenco de esta producción desde el 2017 cuando se estrenó Spider-Man: De regreso a casa. La última cinta de esta saga salió hace tres años, en 2021, y desde entonces los fanáticos han estado a la espera de cómo continuará la historia de Peter Parker.

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En Spider-Man: Sin regreso a casa, la tercera película, Parker salvó a Nueva York y al multiverso, luego de que este último se fracturara por un hechizo fallido de Doctor Strange que le abrió la puerta a villanos de otras dimensiones como el Duende Verde y el Doctor Octopus. Para esto, el hombre araña pidió que todos olvidaran su identidad.

El tráiler de la nueva película, que tiene una duración de casi tres minutos, empieza mostrando a Peter colgado de un edificio mientras ve en su celular como su mejor amigo Ned –interpretado por Jacob Batalon– y MJ –que es Zendaya, su pareja en la vida real– están a punto de ir a la universidad.