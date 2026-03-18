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Spider-Man: Brand New Day tiene nuevo tráiler: esta es la fecha de estreno de la película

La cuarta película protagonizada por Tom Holland será la primera cinta que Marvel estrenará en 2026. Contará con la participación de Mark Ruffalo como Hulk y con nuevos miembros del elenco, como la actriz Sadie Sink.

  • Tom Holland regresará en la cuarta película de Spider-Man. FOTO: Sony Pictures
    Tom Holland regresará en la cuarta película de Spider-Man. FOTO: Sony Pictures
El Colombiano
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hace 2 horas
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El hombre araña regresará a salas de cine de todo el mundo en 2026 con Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película del superhéroe protagonizada por Tom Holland. Este miércoles se conoció el primer tráiler de la cinta, que se estrenará el 31 de julio.

El actor británico encabeza el elenco de esta producción desde el 2017 cuando se estrenó Spider-Man: De regreso a casa. La última cinta de esta saga salió hace tres años, en 2021, y desde entonces los fanáticos han estado a la espera de cómo continuará la historia de Peter Parker.

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En Spider-Man: Sin regreso a casa, la tercera película, Parker salvó a Nueva York y al multiverso, luego de que este último se fracturara por un hechizo fallido de Doctor Strange que le abrió la puerta a villanos de otras dimensiones como el Duende Verde y el Doctor Octopus. Para esto, el hombre araña pidió que todos olvidaran su identidad.

El tráiler de la nueva película, que tiene una duración de casi tres minutos, empieza mostrando a Peter colgado de un edificio mientras ve en su celular como su mejor amigo Ned –interpretado por Jacob Batalon– y MJ –que es Zendaya, su pareja en la vida real– están a punto de ir a la universidad.

De acuerdo con el adelanto, en esta ocasión el personaje de Holland intentará reconectar con sus amigos, al tiempo que enfrenta una nueva amenaza y una transformación que cambiará para siempre sus poderes.

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En la nueva película del universo cinematográfico de Marvel (MCU) regresarán Mark Ruffalo como Hulk, Jon Bernthal como Punisher y Michael Mando vuelve como Scorpion. Al elenco se unirán Sadie Sink, Tramell Tillman, Liza Colon-Zayas y Marvin Jones II.

Esta es la primera cinta que el MCU estrenará en 2026. La primera producción del año fue la serie Wonder Man y después vino la segunda temporada de Daredevil: Born Again. La otra película que llegará a cines y es la más esperada de la franquicia es Avengers: Doomsday, que estará en cartelera a partir del 18 de diciembre y que reunirá a los Vengadores originales.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo se llama la nueva película de Spider-Man 4?
El título oficial es Spider-Man: Brand New Day. Es la cuarta entrega de la saga en solitario de Tom Holland dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.
¿Aparecerá Zendaya (MJ) en Spider-Man 4?
Sí, el tráiler confirma que tanto Zendaya como Jacob Batalon regresan en sus papeles de MJ y Ned.

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