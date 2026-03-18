Este es el festival que enseña a hacer películas y cortometrajes con celular: así puede participar

Utilizar su teléfono para hacer una película no es una idea loca. Ya son muchas las producciones que han sido grabadas con celular y, en ese listado, hay incluso cintas dirigidas por ganadores del Óscar, como es el caso de High Flying Bird, de Steven Soderbergh.

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Para materializar ideas y demostrar que el cine está a la mano de todos, es que Smartfilms realizará su tercera edición en 2026 en Medellín. Para esta ocasión, el festival de cine hecho con celulares más grande del mundo tiene la meta de capacitar a 4.000 participantes gracias al respaldo de la Alcaldía de Medellín, el Área Metropolitana y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

“Smartfilms no es solo un festival, es una plataforma que demuestra que para contar una gran historia solo se necesita una buena idea y el dispositivo que todos llevamos en el bolsillo”, aseguró la organización del evento inaugurado este martes en Medellín.

Esta iniciativa fue creada hace 12 años por la actriz y productora, Yesenia Valencia, pero llegó a la capital antioqueña en 2024 cuando tuvieron la idea de hacer un capítulo regional de este evento, que en 2021 fue reconocido por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual como el festival más influyente y democrático del mundo.