La película Un poeta, del antioqueño Simón Mesa, ganó premio en el Festival de Cannes

“Estoy un poco aturdido, trato como de no leer o ver mucho, pero estamos contentos, es un momento bonito después de tanto trabajo, ver la sala llena en la premier... El poeta estaba ahí todo contento y nervioso, yo también, y la gente muy emocionada, se reían, que era algo que también me generaba mucha expectativa, entonces han sido días bonitos”, le dijo Mesa a EL COLOMBIANO sobre la manera en que ha recibido los comentarios sobre la cinta.

El cineasta también ha afirmado que este es su largometraje más personal. Eso, en parte, porque “la película habla mucho de las frustraciones personales en el proceso de creación”, las cuales él también ha tenido que atravesar.

Esta es la cuarta ocasión que Mesa participa en el Festival de Cannes y la segunda que un colombiano gana un premio en esta misma categoría: en el 2000 lo hizo Rodrigo García Barcha, hijo de Gabriel García Márquez, con su película Things You Can Tell Just by Looking at Her. El antioqueño, por su parte, en 2014 ganó la Palma de Oro con su cortometraje Leidi.