La historia de Juanita Hernández, voleibolista paisa que ahora se destaca en Estados Unidos

Hija de Mónica “la flaca” Ramírez, una exjugadora de la selección nacional de voleibol y de Jhon Jairo Hernández, exfutbolista y preparador físico del Envigado FC , Juanita creció entre canchas, entrenamientos y una pasión que, lejos de ser heredada por obligación, nació con fuerza propia desde los cinco años. Hoy, después de representar a Colombia en torneos internacionales, entrenar sin descanso con la selección Antioquia y convertirse en MVP en Estados Unidos , su historia ya no es solo promesa: es presente y proyección.

Juanita Hernández Ramírez no solo carga con un balón de voleibol entre sus manos todos los días, sino con el legado de dos padres deportistas, la disciplina forjada a las 4 de la mañana y un sueño que ya la tiene estudiando y compitiendo en Estados Unidos.

Los triunfos no tardaron en llegar, pero también lo hicieron las críticas. Su talento era innegable, pero su apellido -y el rol de su madre en el comité de selección de los centroamericanos- generaban comentarios injustos sobre su mérito. Fue entonces cuando Juanita decidió probarse a sí misma: entrenaba a doble jornada, se levantaba a las 3:00 a.m. para estar lista en la liga a las 4:00 a.m., estudiaba todo el día y volvía a practicar en las noches hasta las 10:00 p.m. Luego entró a Banafrut, uno de los clubes más competitivos del país y base de la selección Antioquia. Allí su esfuerzo fue reconocido: la convocaron para representar a Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2024 en Venezuela, donde vencieron a la selección local en una final electrizante.