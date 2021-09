Aclara que su cine es independiente, no hay mensajes y que le preocupa que la gente piense que es un drama comercial. En la cinta hay pausas, silencios (todo intencional) y el sonido cobra vida de otra manera, “rodando la película no sabía qué quería expresar, y eso es normal. Se trató de esculpir hasta el final, y entendí todo cuando la mostramos en Cannes”. Y fue en ese afamado festival que le dieron el Premio del Jurado, algo que no había pasado nunca con una película nacional.

Es colombiana

Para Weerasethakul la película tenía que hacerse aquí, con producción colombiana, “y tuve miedo porque es una cultura nueva, no tenía idea de cómo moverme, no entiendo el idioma, pero cuando comencé a filmar, el primer día, me sentí aliviado, el equipo se convirtió en una familia y aprendí mucho, fue realmente diferente a lo que estaba acostumbrado en Tailandia, traté de encontrar el ritmo. Para mí no se trataba del lenguaje, era como esculpir cal”.

Sobre Juan Pablo Urrego y Elkin Díaz, dos de las caras colombianas más visibles de la cinta quedó fascinado y confesó que se demoró mucho buscándolos: “Cuando encontré a Juan Pablo, y no sé si deba decir esto, pensé que era muy guapo y yo no buscaba la belleza física, pero él es el reflejo de esa belleza interior, su dedicación y concentración fueron intensas. Tanto Juan Pablo como Elkin fueron muy receptivos, siempre abiertos a los cambios, ahora que los encontré quiero seguir trabajando con ellos” y añadió que trabajar con Tilda aquí fue maravilloso.

Sobre la bandera que cargó en Cannes con el S.O.S por Colombia contó que lo hizo por solicitud de los actores, conoció por ellos la situación en el país, no solo por la pandemia sino lo que ocurría en las manifestaciones, “y coincidía con temas también de Tailandia. Para mí era festejar también el cine y un momento simbólico para pedirle a la gente que mirara lo que está sucediendo fuera de la sala del teatro en algún lugar lejano”.