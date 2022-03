El actor demostró que si al comienzo de su carrera no logró convencer con su actuación, su recorrido ha ido en ascenso, y no es al único que le ha pasado (ver recuadros).

¿El momento perfecto?

Publicidad

The Batman consiguió ser el mejor estreno de este año en cine y el segundo mejor debut en cines de una película desde la pandemia (detrás de Spider-Man: No Way Home). El hombre murciélago de Pattinson ha convencido a crítica, medios y seguidores.

Para la crítica de cine Yennifer Uribe, la carrera de Pattinson ha escalado poco a poco, “y eso habla no solo de los directores bajo los que ha estado al mando, sino de una constancia, una resistencia”. Antes de The Batman tuvo muy buenas películas que la gente no conoce como Good Time o El Faro. Con The Batman quizá llegó el momento ideal para alejarse de la fachada de “mal actor”.

Que un actor siempre presente buenas actuaciones depende de muchas variables, explica Fernando Velásquez, profesor del Departamento de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia: “La dirección, el tipo de proyecto, por ejemplo. Y eso se da en la historia de los grandes actores. Si uno piensa en un Marlon Brando o en esas grandes leyendas, todas sus producciones no son excelentes, pero se destacan por dos o tres que tuvieron actuaciones memorables y eso les da la fama y el reconocimiento, pero no todo lo que hacen es magistral”.

Publicidad

Otros casos

Así como Pattinson ha habido otros actores que quizá no dieron su mejor performance al inicio de sus carreras, pero que poco a poco se han consolidado. La crítica de cine cree que lo mismo que le pasó al británico le sucedió a su coestrella de Crepúsculo Kristen Stewart, quien ahora está nominada al Óscar por su papel en Spencer.

Otros nombres de grandes estrellas con inicios complicados fueron Mathew McCornague, Ben Affleck, Keanu Reves, Michael Keaton, Kim Basinger y la misma Sandra Bullock.

Publicidad

El profesor Velásquez recuerda, por ejemplo, a Sofía Loren. “Ella tiene (en cuanto actuación) unas cuantas metidas de pata, también tiene otras maravillosas”. Insiste en que siempre es muy relativo.

Uribe añade que también tiene mucho que ver con el encasillamiento, con que las audiencias etiqueten a un actor, “que lo asocien por siempre a un personaje, eso en algún momento puede ser positivo si se trata de ser querido y recordado, pero es negativo porque difícilmente se rompe ese imaginario y puede limitarlo para ser escogido para otros personajes”.

Ese “encasillamiento” se da por dos razones: porque se quedan en un mismo papel como sucedió con Daniel Radcliffe con Harry Potter (y quien ha tratado de salirse de ese molde) o Jim Parsons quien interpretó a Sheldon Cooper por 12 años en The Big Band Theory, o porque son los típicos “algo”: El matón, la mujer fatal, el malo latino”, explica Uribe.

Publicidad

Eso ha pasado con actores como Danny Trejo, el “típico villano mexicano”, por poner un ejemplo.