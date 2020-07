En la realidad paralela en la que no hay covid-19 ni cuarentena, el usted de ese lado debe estar planeando ir a cine a ver la nueva aventura de James Bond , y ya debe haber reservado las entradas para el estreno de La Mujer Maravilla 1984 . O con seguridad aún ya tendrá un comentario sobre Los nuevos mutantes, Gretel y Hansel y La viuda Negra , que se estrenaron entre abril y mayo .

Reprogramación

Sobre esa puerta que se abrió de estrenar en las plataformas digitales antes que en las salas, tendencia que empezó la producción Roma, de Netflix, Juan David Orozco, director de FilMedellín (Comisión Fílmica de Medellín), opina que no es algo coyuntural, sino que se venía consolidando y que la cuarentena aceleró. “Cuando esto se supere llegaremos a un punto intermedio en los estrenos, que se darán de igual manera tanto en los cinemas como en las plataformas”.

Volver, ¿distintos?

El docente investigador, autor de libros y PhD en Comunicación, Jerónimo Rivera, advierte que al cine le han decretado tres o cuatro muertes a lo largo de la historia y que siempre sale adelante, “no solo vivo, sino fortalecido, y es lo que creo que va a pasar”. Cita por ejemplo la aparición de la televisión, los videoreproductores (Betamax, VHS, DVD) y el streaming.

Para él, las plataformas también se van a potencializar, “vienen más para ver cine y televisión”. Tanto Orozco como Rivera coinciden en señalar que la experiencia de ver una producción en una plataforma de streaming o en algún sitio de internet, nunca se podrá equiparar con lo que se experimenta en un teatro.

“El nivel de detalle de imagen, la proporción de la pantalla, esa experiencia vivencial, en especial en formatos 3D, 4D o Imax, es exclusiva de los teatros”, anota el director de FilMedellín, que dice que pese a que cada día hay más pantallas de televisión de gran formato, nunca se equiparan a las de los cinemas.

Rivera comenta que algo que es irremplazable es la inmersión. “Todavía somos muy desconcentrados cuando vemos una película en un computador, a la mayoría de nosotros no nos gusta ver en celular”. Para el investigador esa desconexión que brinda el cine, de estar dos horas en silencio, en una sala al lado de desconocidos, no la iguala nada, “y ese esa la gran fuerza del cine y es lo que hará que no desaparezca”.