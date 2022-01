Batman, Flash, Aquaman, Thor y otros superhéroes que este año llegan a cines

El primero en llegar a la cartelera de 2022, será The Batman, que estará en cines desde el 4 de marzo. Es el regreso del Caballero de la noche a la pantalla grande tras La liga de la justicia (2017) y Batman Vs. Superman (2016) producciones en las que Ben Affleck lució el traje del bati héroe.

Los demás

El 6 de mayo está previsto el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, producción que estaba programada para llegar a cines en 2019. Esta es la segunda película dedicada a personaje, que también ha aparecido en The Avengers y recientemente en Spiderman.

Ese mismo mes, pero el 20, llega a las salas de cine DC League of Super Pets, comedia animada basada en el equipo de DC Cómics Legión de Super-Mascotas.

El 8 de julio será el regreso de Thor, con Thor Love and Thunder. Sobre este dios extraplanetario, Marvel ya ha hecho tres filmes, este será el cuarto, esto sin contar sus apariciones en The Avengers. En el papel de Thor seguirá Chris Hemsworth quien constantemente comparte en Instagram la preparación física para interpretar este personaje.

El 7 de octubre nuevamente Spiderman estará en los cinemas con Spiderman: Across the Spider-Verse, un filme animado.

Las tres últimas producciones son The Flash, con Ezra Miller como protagonista, el estreno será el 4 de noviembre, mientras que Black Panther: Wakanda Forever (ya sin Chadwick Boseman, que falleció en 2020) se verá el 11 de noviembre.

La programación la cierra el 26 de diciembre la segunda entrega de Aquaman con Jason Momoa como protagonista.