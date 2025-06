Conozca la historia de Natalie Suleman: tenía seis hijos, quería uno más, pero dio a luz a octillizos

Por Sergio Villamizar / Colprensa Natalie ‘Nadya’ Suleman pasó del anonimato a la fama mundial en cuestión de días, cuando en un intento por quedar embarazada de su séptimo hijo, terminó dando a luz a ocho bebés. Más de 15 años después, en muy pocas oportunidades ha dado su testimonio, pues se descubrió que todo fue producto de la ambición por la fama de un médico, un cuestionable manejo del tema por parte del hospital donde fue atendida, y un trato feroz por parte de la prensa sensacionalista de la época. Puede leer: Colombia participará en el mayor festival de animación del mundo Ahora, el canal Lifetime acaba de estrenar Mis Octillizos la historia real de la mujer que el mundo conoció como Octomom, para que ella pueda contar su propia versión de los hechos, cómo fue que un tratamiento de fertilización In Vitro para tener un solo hijo generó que tuviera ocho y lo que tuvo que hacer para mantener a sus 14 hijos bajo el mismo techo.

Mientras que la sociedad la tildaba de irresponsable y la llamaba Octomom, ella solo quería estar con sus hijos y que simplemente la llamaran mamá. Como madre soltera hizo todo lo que pudo por mantener a su familia, recurriendo a las ofertas de los medios de comunicación. A medida que la prensa sensacionalista seguía sacando provecho de la negatividad que la rodeaba, Natalie se convirtió en una de las mujeres más odiadas, recibiendo incluso amenazas de muerte. Poco a poco las ofertas fueron disminuyendo y en medio de una situación oscura, pero decidida a vencer las adversidades para mantener a sus hijos bajo el mismo techo, Suleman hizo todo lo necesario para dar un giro a su vida y mantener a su familia a salvo y unida. Natalie ‘Nadya’ Suleman habló sobre esta experiencia, su vida criando a sus hijos y lo que ha significado contar su propia historia a través de esta película que mezcla el relato de la protagonista con actuaciones de Kristen Lee Gutoskie (Natalie), Caitlin Stryker (como su mejor amiga Beth) y Anita Wittenberg (su madre Ángela).

Imagen de la actriz Kristen Lee Gutoskie, quien interpreta a Natalie en esta biopic de Lifetime movies. FOTO Cortesía

En palabras de Natalie Suleman, la octomom

Lo primero que aclara Natalie es que en ese momento hubo falta de información o falsa información. “Yo nunca quise tener más de siete hijos. Quería uno más después de tener seis, que de por sí ya son muchos hijos para una madre soltera. Ese es el mayor malentendido (...) Soy una madre como cualquier otra madre que lucharía por su familia sin importar las circunstancias o las pruebas, tribulaciones y obstáculos a los que se enfrenté”. Y sostener a 14 hijos no debe ser fácil para una madre soltera: “Yo estaba en modo de supervivencia, psicológicamente se llama lucha contra la huida o modo congelado. Yo soy una luchadora, así que yo estaba en piloto automático y desde el principio probablemente utilizando muchos mecanismos de afrontamiento solo para sobrevivir mentalmente”. Le puede interesar: Violencia, ira y agresiones sexuales: la pesadilla de trabajar con Sean ‘Diddy’ Combs Narra que era como una máquina moviéndose a 500 millas por hora “y no tenía tiempo para sentarme y sentir cualquier emoción o procesar cualquier emoción. Así que fui capaz de seguir y seguir y seguir, trabajando incansablemente, sin descanso para mantener a mi familia. No había nada que no hubiera hecho para mantenerlos a salvo, sanos y bien adaptados. Todos lo están hasta el día de hoy”. Para Natalie, que hoy, 16 años después, pueda contar su historia desde su punto de vista es todo un privilegio –los octillizos ya son adolescentes, por ejemplo–. “Estaba más que agradecida y sigo estándolo de poder colaborar y compartir mi verdadera historia con Lifetime, que lleva mucho tiempo proporcionando una plataforma muy segura para que las mujeres cuenten su verdad y compartan su verdadera historia y su perspectiva”.

Destaca que en los últimos años ha estado escribiendo un libro y que pudo compartir el manuscrito con el guionista: “Yo estaba feliz de ser capaz de tener esa oportunidad”. Y en ese sentido, hay muchas cosas que Natalie quiere que la gente sepa, “pero lo primero y lo más importante son mis hijos. Moriría por mis hijos. Vivo por mis hijos. He dedicado toda mi vida a cuidarlos. Mi meta número uno, desde que tuve a mi primer hijo Elijah, es mantenerlos a salvo, sanos y criar niños bien adaptados y felices. Eso es todo lo que me importa”. “No soy la ‘octomom’ en absoluto. Mi verdadero carácter es el polo opuesto, la antítesis total de la caricatura deshumanizada e inventada por los medios de comunicación que no era real. Es muy fácil para la gente, para el público, proyectar ese odio fuera de lugar en algo que no es humano o que no se percibe como humano, y mucho menos en una madre. Así que es fácil que la gente lo haga”. Puede leer: Murió a los 41 años Devin Harjes, actor de series como Daredevil, Gotham y Boardwalk Empire Criar a 14 hijos siendo madre soltera no ha sido una tarea fácil para ella, quien confiesa que además hizo un voto de celibato hace más de 25 años. “Yo soy un poco diferente a la norma. Siempre lo he sido. Supongo que si tienes que etiquetarme sería asexual, pero eso es por elección. Toda mi vida, mi vocación era ser madre, no una pareja, no una esposa. Es un poco diferente de lo que la gente esperaría, tal vez aburrido, pero yo no quería o no tenía ningún interés en estar en una relación con una pareja antes de tener hijos. Ciertamente no quería salir o hacer cualquiera de los típicos comportamientos normales de adultos cuando era pequeña”.

Devolviendo la vista atrás, a ese pasado que conmocionó al mundo, dice que se arrepiente de no haber demandado al médico de la infertilidad “porque prácticamente me tiré debajo del autobús para protegerle. Si no fuera por sus innovadores procedimientos de FIV, no habría podido tener ningún hijo. Así que mi corazón no me dejó demandarle. Aunque perdió su licencia por mala praxis médica y negligencia grave. Hoy estoy en paz con todas mis decisiones pasadas y no puedo decir que me arrepiento de nada en este momento”, precisó

El proceso de Natalie estos años

“Sin duda, fue increíblemente difícil y nunca me permití hacer una pausa y sentarme a procesar las emociones cuando estaba pasando por ser el blanco del odio y la condena fuera de lugar por todo el mundo. Mi objetivo era mantener a mis hijos seguros, sanos y bien adaptados. Así que me sumergí al 100% en esa responsabilidad y seguí utilizando mecanismos de afrontamiento, racionalización, minimización, negación. Yo sabía que en algún momento eso iba a terminar. Sabía que eventualmente se disiparía. Así que me mantuve a salvo y también canalicé constructivamente mi dolor emocional y mi estrés en salidas saludables. Tengo una fuerte relación con Dios y si no fuera por el gimnasio, creo que habría perdido la cabeza hace muchos años”, concluyó.