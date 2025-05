Martin Scorsese como nunca se ha mostrado: Apple prepara serie documental en cinco partes sobre su vida

La serie examina cómo sus experiencias personales moldearon su visión del bien y del mal, eje constante en su filmografía, y ahonda en los temas que han marcado su obra durante más de cinco décadas. Además, es una coproducción entre Expanded Media, Round Films, LBI Entertainment y Moxie Pictures, y cuenta con la producción ejecutiva de Damon Cardasis, Cindy Tolan, Rick Yorn, Christopher Donnelly y Julie Yorn, además de los coproductores ejecutivos Robert Fernandez y Patrick Walmsley.

Mr. Scorsese se suma al catálogo de documentales originales de Apple, donde figuran títulos galardonados como STILL: Una película sobre Michael J. Fox, Selena Gomez: My Mind and Me y STEVE! (martin). Es decir, la plataforma continúa apostando por proyectos biográficos con enfoques íntimos y artísticos.

Aunque aún no hay una fecha oficial de estreno, la producción de Apple TV+ ya se perfila como uno de los lanzamientos documentales más esperados del año.



