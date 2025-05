Nadie esperaba esto: Lilo & Stitch rompe la taquilla y supera a Misión Imposible

La lista de las diez producciones más taquilleras del fin de semana incluyó también a Final Destination: Bloodlines (19,7 millones), Thunderbolts (9,2 millones), Sinners (8,8 millones), The Last Rodeo (5,3 millones), Friendship (4,6 millones), A Minecraft Movie (2,2 millones), The Accountant 2 (2 millones) y Hurry Up Tomorrow (740.000 dólares). La suma global de la taquilla norteamericana superó los 200 millones de dólares, evidenciando una recuperación sostenida en la asistencia a salas tras un primer trimestre flojo.

De acuerdo con estimaciones de Comscore, el comportamiento de este fin de semana largo, impulsado por el feriado del Día de los Caídos, marca un repunte importante frente a 2024, cuando se recaudaron apenas 132 millones de dólares en el mismo periodo.