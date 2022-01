Fue a finales del año pasado en el que con cintas como Spider-Man: No way home , Encanto y The Matrix Resurrections, las salas de cine volvieron a verse llenas.

4. Dr. Strange en el multiverso de la locura Después de los acontecimientos de Spider-Man: No way home llega esta cinta que unirá esos hechos con los de las series WandaVision y Loki. El estreno está previsto para el 5 de mayo en este filme que traerá el caos de esas múltiples realidades que van a chocar entre sí. Será una locura como lo dice su título.

8. Thor: Love and Thunder

El estreno de esta cinta está previsto para comienzos de julio con el director Taika Waititi de nuevo a la cabeza (dirigió Thor: Ragnarok). Al papel del dios del Trueno llega otra vez el actor australiano Chris Hemsworth y en el reparto están Natalie Portman y Tessa Thompson que vuelven a sus roles acompañados por Christian.

Publicidad

Bale, que será el villano Gorr, el dios carnicero.



9. Killers of the flower moon

Este filme no tiene fecha de estreno, pero se sabe que llegará este 2022 y trae una de las uniones más fructíferas del séptimo arte: Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio. Este drama criminal, en el que también aparece Robert de Niro, está basado en uno de los casos más oscuros de la historia criminal americana llamado Reign of Terror.