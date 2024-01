Lo que sí le pareció injusto a Samuel Castro fue que Greta Gerwig no fuera tenida en cuenta por Barbie como Mejor directora: “Ella sí merecía estar nominada y no Jonathan Glaze por The zone of interest , por ejemplo”.

Lo mismo pasó con Leonardo DiCaprio que no fue incluido en la categoría de Mejor actor por su papel en Asesinos de la luna . Otros reclaman la no inclusión de Joaquin Phoenix por Napoleón , que tampoco quedó nominado: “La competencia estaba muy difícil”, dice el crítico, profesor e investigador Jerónimo Rivera quien añade que aquí también entra el tema de la inclusión, la presión de los sindicatos y las minorías y “por eso entraban otras películas y actuaciones que también fueron buenas”.

Jerónimo Rivera concluye que pensar o comparar las nominaciones de distintos premios es una labor infructuosa porque cada premio es entregado por personas y agremiaciones diferentes y además que sí haya quedado Ryan Gosling en las nominaciones de Barbie y no Margot Robbie es una discusión que no tiene sentido porque quienes votaron por Gosling fueron los hombres actores y quienes no lo hicieron por Robbie fueron las actrices votantes.

Las opiniones están divididas y hay quienes se lamentarán por un buen tiempo de la no inclusión de Barbie en dos categorías que la merecían: Mejor actriz y Mejor directora, quizá la bronca les pase el día de la ceremonia porque entre aciertos, sorpresas y decepciones ya las cartas están echadas y comienza la carrera de los estudios por lograr los votos de los miembros de la Academia (entre el 22 y el 27 de febrero) para ganar. A lo mejor ese día haya una sorpresa (con los Óscar no se sabe) y ni Oppenheimer salga tan vencedora ni Barbie tan perdedora.



Mientras tanto, hay tiempo de desatrasarse (los premio se entregarán el 10 de marzo), verse las películas nominadas y que usted mismo dé su veredicto.

Dónde puede ver las 10 películas que aspiran a Mejor película

- American Fiction (no ha llegado a Colombia)

- Anatomía de una caída (estreno el 25 de enero)

- Barbie (se puede ver por HBO Max)

- The Holdovers (se estrena el 22 de febrero)

- Los asesinos de la luna (disponible en Apple TV+)

- Maestro (disponible en Netflix)

- Oppenheimer (se puede alquilar o comprar en Google y Apple)

- Past Lives (sin fecha en Colombia)

- Poor Things (estreno el 25 e enero)

- The zone of interest (estreno el 25 de enero)