El regreso al cine de Johana Fadul con “Fritanga Express”

“No había llegado la oportunidad, sí había tenido propuestas, pero por problemas en las negociaciones no se concretaron, ahora acepté porque se trató de una invitación especial, que requirió pocos días de rodaje. Me gustó la propuesta de Fritanga Express porque de cierta manera es una apuesta por el humor oscuro, que cuenta la realidad del supuesto sueño americano, que no es tan sueño, al contrario, los inmigrantes pasan muchos trabajos y en la película se refleja esa realidad”.

Esta producción marcó el regreso al cine de la actriz Johana Fadul (recordada por su rol de Daniela en la serie Sin senos no hay paraíso) que no estaba en la pantalla grande desde 2012 cuando también rodó la comedia Tómate la sopa.

¿Qué tan cerca es con el género de la comedia?

“Le tengo mucho respeto porque este género transita por una línea hiperdelgadita, que si la pasas caes en la caricatura, pero si no la traspasas no tiene gracia. Hacer comedia es un reto, no es para todo el mundo, personalmente no me siento la más fuerte en la comedia, pero igual la hago”.

¿Y qué tal trabajar al lado de comediante reconocido como Polilla y La Gorda Fabiola?

“Ellos tienen esa chispa incorporada, viven día y noche en función del humor y les fluye un montón, compartí casi toda las escenas con Julio Sánchez Coccaro, que es un amor, un actor muy generoso, que me acompañó, me apoyó, me escuchó y aportó un montón, me dio la libertad de lanzarme al juego y hacer cosas chéveres”.

¿Cuéntenos de su personaje en Fritanga Express?

“Apareció a última hora, se dieron cuenta de que la historia por momentos resultaba muy lenta, con muchos diálogos en inglés y decidieron darle la vuelta y meterle más español, ahí es cuando entro con Julio (Sánchez) que es mi papá en la película.

Ellos son dos turista en un parque de Estados Unidos donde se encuentran el personaje que hace Juan Manuel Ospina que les cuenta su experiencia, no tan chévere, de vivir en ese país”.

¿Qué balance hace de lo que le dejó 2021?

“De 2021 no puedo quejar, estuvimos bien, estables, aunque laboralmente estuvo muerto, no pasó nada, pero aprovechando que la pandemia realzó la importancia de la redes sociales, que antes era el plan B de los ingresos económicos, el año pasado fue el plan A. No me puedo quejar porque tuve mucho trabajo como influenciadora.

Este 2022 lo arrancó a nivel internacional con una película que me tiene muy feliz, porque es otro cuento es ficción y acción, con muchos efectos especiales”.

¿Cree que los directores la siguen asociando con Daniela, su rol en Sin senos no hay paraíso?

“No ha sido fácil, Sin senos terminó hace ya cuatro años y aún la gente me ve como Daniela, me recuerdan mucho a pesar que después de ese personaje hice otros más.

Estoy esperando la oportunidad, que creo que será con esta película, de crear otro impacto similar al que se generó con Daniela, para ver si nos desligamos un poco de ese rol del que estoy plenamente agradecida y que amó, porque lo que me dio Daniela no está escrito, yo soy una antes y otra después de Sin senos no hay paraíso”.