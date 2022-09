“Cuando estaban audicionando para los papeles vieron la película. Me imagino que sus padres crecieron viéndola como fanáticos. En medio de la grabación hablé mucho, sobre todo con las tres brujas niñas, y les decía, ‘cuáles son las cosas que hace tu bruja, muéstrame la tuya’ y así, eso fue genial. Todos son niños increíbles, tenían una tarea difícil y la sacaron del parque, en especial Taylor Henderson, que interpretó a Winifred Sanderson de niña, pero en general todos los niños fueron geniales”.

La directora de la producción es Anne Fletcher y le contó a EL COLOMBIANO que las tres actrices estaban muy emocionadas de participar de nuevo. “Todas, además de ser profesionales de principio a fin, estaban felices de volver a vestirse con esas prendas, las pelucas y ponerse en la piel de sus brujas, como si no hubiera pasado el tiempo. Y gracias, por cierto, por decir 29 años. Porque para mí 30 años no es divertido, 29 años es histeria”, dijo entre risas.

Esta no es la primera película que regresa después de mucho tiempo este año, ¿cree que hay un ambiente de nostalgia en el público?

“Sí, no sé sobre las otras películas, aunque te digo que yo estaba muy emocionada de ver Coming to America 2 porque amas tanto a esos personajes que quieres verlos una vez más y así creo que pasa con Hocus Pocus y has dado en el clavo: esta película trata sobre la nostalgia. La gente ha dedicado sus Halloween a esta cinta y sus corazones y sus almas se enamoraron de estos personajes. La nostalgia era mi objetivo principal al traer algo actual, moderno y divertido, pero fiel al trabajo de las brujas y al tono de la película original”

El proceso de dirección es quizás uno de los más largos, ¿en qué momento pudo descansar y sentir que la película estaba lista?

“La verdad, este 30 de septiembre (risas). Honestamente la terminé hace dos semanas, todavía no he tenido tiempo para descansar. Aquí estamos hablando de la película y eso me encanta, pero ya este viernes cuando llegue a Disney+ podré descansar”.

¿Por qué el público amará Hocus Pocus 2?

“Por muchas cosas: porque amamos a estas brujas, por nuestras tres brujas adolescentes, por las interpretaciones de Sam Richardson, Tony Hale y Hannah Waddingham, yo espero que les encante todo, que amen la historia y los personajes tanto como yo amo a todos los actores”