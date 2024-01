“Una historia arrolladora sobre el dilema ético de las armas nucleares recauda mil millones de dólares... ¿les suena? No. A no ser y porque (el estudio) Universal apostó fuerte por Christopher Nolan para dirigirla”, dijo Robert Downey Jr. al recibir su Globo al mejor actor de reparto.

Pero el filme protagonizado por Margot Robbie sólo se hizo con el Globo a la mejor canción, que fue para Billie Eilish y su hermano Finneas por What I Was Made For?, y con el nuevo premio al Mejor logro cinematográfico y de taquilla.

“Quiero dedicar este premio a todas las personas que se arreglaron y fueron al mejor lugar en la Tierra: las salas de cine”, dijo la también productora Robbie al recibir el galardón.

Apodadas como “Barbenheimer”, tras estrenarse codo a codo y hacerse con 2.400 millones de dólares en taquilla, las producciones sacudieron las salas de cine y pintaron de rosa y gris las redes sociales en todo el mundo.