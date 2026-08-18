‘Ayuno y cenizas’: el documental colombiano que cuenta la historia de cuatro hombres y su lucha con las drogas

Muy pronto estará rodando en Colombia la película documental ‘Ayuno y cenizas’: ¿suerte o destino?, una obra realizada por los cineastas Rodrigo Dimaté y María Jimena Barreto, de Quo Cine. Esta historia relata la vida de cuatro hombres de Bogotá, Fabián, Andrés, Dairon y Daisson, quienes cuentan sus experiencias de vida relacionadas con las drogas, especialmente con el bazuco. Son cuatro retratos cercanos que se apartan de los prejuicios y de las miradas ajenas o endurecidas frente al tema. Se trata de una película sobre las dificultades inesperadas que cualquier familia puede llegar a enfrentar, recordando que, ni en la antigüedad ni en el presente, nadie está exento de un cambio de fortuna.

La historia también utiliza elementos de ‘Edipo Rey’, la tragedia griega de Sófocles, que ocupa un lugar importante dentro del documental. A través de esta obra, la película aborda los errores, las consecuencias, la incertidumbre y los cambios inesperados que pueden atravesar la vida de los seres humanos, especialmente la de Fabián, Andrés, Dairon y Daisson.

¿Cómo surgió la idea y cuáles fueron las locaciones?

El barrio tiene un lugar esencial en la filmografía de Rodrigo Dimaté y María Jimena Barreto, cineastas de Quo Cine, quienes desde hace más de una década han emprendido procesos de creación con artistas de diferentes localidades de Bogotá. De estos intercambios nació la idea de conformar un grupo de teatro con raperos y encontrar en los héroes clásicos un espejo de las realidades cotidianas de una ciudad.

¿Cuándo será el estreno de ‘Ayuno y cenizas’: ¿suerte o destino?

‘Ayuno y cenizas’ se estrenará este jueves 20 de agosto de 2026 en las principales salas de cine del país, incluyendo ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Manizales, Tunja, Sogamoso, Yopal y Barranquilla. También habrá nuevas proyecciones de ‘Tres lunas nuevas’ y de una antología de cortometrajes titulada ‘Asuntos sobre anomalías y fantasmas’.

Para consultar las fechas y horarios de las funciones a nivel nacional, se puede revisar la programación en @dantacine. En Bogotá, la película tendrá su estreno en la Cinemateca de Bogotá. “Con el estreno este 20 de agosto de ‘Ayuno y cenizas’ se completa una sinfonía urbana iniciada con ‘Tres lunas nuevas’, película que hizo su aparición en salas hace apenas un año. Dos obras que proponen un recorrido por la diversidad de los parajes bogotanos y por las ilusiones y desengaños de los jóvenes”, expresaron los productores.

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