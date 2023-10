La película

Este viernes 27 de octubre se estrena esta cinta que sigue a Liza Drake (interpretada por Emily Blunt), una madre soltera y trabajadora que acaba de perder su trabajo y está al límite.

Ella se encuentra casualmente con un representante de ventas farmacéuticas llamado Pete Brenner (el papel de Chris Evans) quien la pone en una posición beneficiosa económicamente, pero dudosa desde el punto de vista ético. Ambos tiene un desquiciado jefe, interpretado por Andy García.

“El negocio del dolor es una mirada aguda y reveladora de lo que algunas personas hacen por desesperación y otras por codicia. La película está dirigida por el ganador del premio Bafta David Yates y producida por Lawrence Grey”, dice la reseña.

EL COLOMBIANO habló con Yates y Grey sobre esta producción que ya se puede ver en Colombia.

David, ¿conocía la historia antes de hacer la película?

“No, me encontré el artículo en la revista del New York Times, lo leí y me sorprendió muchísimo. Después comencé a trabajar con un gran guionista, Wells Tower, pero no tenía idea de la crisis de los opioides antes de leer este artículo. Así fue mi introducción a este impresionante acontecimiento ocurrido en Estados Unidos”.