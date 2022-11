La película de 2007 fue todo un éxito, recibió tres nominaciones al Óscar y dos nominaciones al Globo de Oro y convirtió a Amy Adams en una estrella. “Toda la experiencia de hacer esa película y ver el impacto que tuvo, no solo en los niños sino también en las familias, fue simplemente mágica”, dijo la actriz.

Ser feliz no ha sido fácil para Giselle así que intenta usar su magia para solucionar sus problemas, pero accidentalmente transforma la ciudad en un cuento de hadas de verdad y pone en riesgo la felicidad de su familia.

Desafortunadamente, eso no arregla todos sus problemas. Los suburbios tienen otras reglas y una reina: Malvina Monroe (interpretada por Maya Rudolph), que hace que Giselle se sienta aún más fuera de lugar.

Esta vez a Dempsey le tocó aprender a manejar la espada, algo que no le tocó en la primera película.

Robert es un buen esposo y padre, él y Giselle no siempre están de acuerdo. Ella es impulsiva, él es más calmado y pragmático, pero ella da un salto al vació al mudar a la familia.

Pero también regresa el príncipe Edward, el apuesto pero “tonto” gobernante de Andalasia (la tierra de Giselle), interpretado por James Marsden.

“Me divertí mucho en Encantada y quería volver a participar”, anotó Marsden. “Fue una reunión largamente esperada con uno de los personajes más queridos que he interpretado. Amy, Patrick, Idina, todos: nos divertimos mucho en la primera película y nos hicimos buenos amigos. Era como si no hubiera pasado el tiempo. Edward es el único personaje del grupo que realmente no ha cambiado. Giselle se ha adaptado a este nuevo mundo, y Robert se ha adaptado a tener una novia princesa de cuento de hadas. ¿Y Edward? Él sigue igual. Es un romántico empedernido que está enamorado de estar enamorado”.

Para ver qué ha pasado con los personajes de esta historia, el estreno será este viernes 18 de diciembre por Disney+.