Washington, de 70 años, se retiró de ese espacio y el ambiente quedó enrarecido tras el incidente.

La película que fue a presentar el actor, Highest 2 Lowest, es una adaptación del clásico de 1963 del japonés Akira Kurosawa El infierno del odio, y cuenta la historia de un poderoso empresario musical que es víctima de una extorsión y se ve obligado a luchar por su familia y su legado.

El rapero A$AP Rocky comparte reparto con Washington en el filme (Rihanna, su pareja, estuvo invitada a esta premier).

El músico amplía así su carrera como actor, que incluye If I Had Legs I’d Kick You, de Mary Bronstein, que se estrenó en el festival de cine de Berlín en febrero.