Zac Efron llega con una película en la que no es el galán, ¿cómo verla?

Este viernes 30 de septiembre se estrena por Apple TV+ la película The Greatest Beer Run Ever, protagonizada por Zac Efron y Russell Crowe y en la que participa el legendario actor Bill Murray.

Está basada en una historia real y cuenta el relato de Chickie Donohue (Zac Efron), quien apoya a sus amigos del barrio que sirven en Vietnam y hace algo completamente loco: viajar solo al frente de batalla para llevar a los soldados un pedacito de casa, esa lata favorita de cerveza estadounidense.

El director y escritor de la misma es Peter Farrelly, galardonado con el Óscar por Green Book (Mejor guión original y Mejor película), quien le contó a EL COLOMBIANO que esta historia le llegó gracias a un documental que le enviaron: “Alguien me envió un enlace a un documental de YouTube de 12 minutos que un tipo llamado Andrew Moscato hizo sobre la historia de Chickie, quien hablaba con los amigos que visitó y mostraba fotos y yo no podía creer que eso era real. Pero lo era. Un tipo que llevó cervezas a sus amigos en plena guerra es una gran historia, me gusta ese tipo, la gente con la que crecí haría algo así de tonto, yo haría eso probablemente, pero no es lo correcto ni lo más inteligente”.

Farrelly fue a visitar a Chickie Donohue en Florida, “pasé un par de días con él repasando y hablando sobre cómo se sentía sobre esto, cómo se sentía sobre esos otros detalles. Y luego fui a cenar con todos los amigos, con Chickie y pasamos el rato, era como la sensación de que yo quería obtener toda su aprobación. No quería que hubiera uno que dijera ‘no quiero estar aquí’ y la verdad todos lo querían que se contara la historia, pero también tenían pensamientos acerca de cómo debería ser, cómo querían ser retratados”.