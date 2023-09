La mano que cura

“Con una escritura enérgica y reveladora, Lina María Parra Ochoa debuta en la novela con esta historia sobre la pérdida, las tradiciones ancestrales, la culpa, nuestros lazos emocionales, pero también sobre la conexión que tenemos con toda la vida que transita en lo más hondo y enigmático de esta Tierra.

El papá de Lina acaba de morir. Pero el duelo no será lo peor por venir, o por lo menos no será lo único. Mientras Lina digiere su pérdida y organiza los libros de la biblioteca de su padre, descubre el llamado de los poderes. Poderes que también tiene su madre, quien aprendió de su maestra Ana Gregoria a manejarlos para hacer toda clase de trabajos, brujerías y amarres. Ahora Lina tendrá que ir en busca de aquella maestra para que le enseñe de qué está hecha y en qué consiste la mano que cura”, se lee en la información que la editorial ha enviado a los medios de comunicación.

Nido

“En esta obra de autoficción, la autora retrata con sencillez y precisión su propia experiencia de vida, pero también la de muchos otros compatriotas: el desarraigo, la nostalgia, el temor, la xenofobia, el desamparo y la esperanza.

Ángel es uno de los más de siete millones venezolanos que tuvo que abandonar su nido. Desde ser domiciliario de Rappi, hasta ser arquitecto; desde el abandono de la patria, hasta el encuentro con un nuevo nido. Esta obra es necesaria para entender, desde un autor/protagonista real, un tema de importancia mundial: la migración”.

Dos cuentros desagradables

“La Biblioteca Rocío Vélez de Piedrahíta se nutre este año con dos obras que aparecieron publicadas por primera vez en 1960 y 1962: El hombre, la mujer y la vaca y El pacto de las dos Rosas, un díptico que la autora definió en su momento bajo una sentencia que nos inquieta: “Cuentos desagradables”.

Los dos relatos tienen los componentes clásicos de su obra y en el centro está la mirada de una escritora que analiza con agudeza el mundo que la rodea. En el primero ilustra lo infantiles que pueden llegar a ser los hombres en sus caprichos. Pero va más hondo: esa puerilidad, cuando está tocada de poder, de dominio, de intransigencia, se vuelve crueldad y cinismo. Por eso, una vaca resulta más valiosa que una mujer. En el segundo, un relato cuyo argumento recuerda a El príncipe y el mendigo, de Mark Twain, la autora expone, con un ingenioso humor de clase, esa aplanadora de ilusiones que puede ser la sociedad”.

Regar jardines ajenos

“Estas crónicas retratan la labor mal remunerada de más de cinco mil mujeres en Colombia. Sin embargo, no asistimos a la lectura de una oda a su heroísmo sin capa. Los autores nos ayudan a entender las enormes dificultades que enfrenta la maternidad sustituta. Por un lado, el vínculo de amor profundo que surge entre la madre que cría unos hijos que no ha parido y de los que debe desapegarse tras la partida del hogar. Y, por otro lado, la precarización laboral en la que están sumidas: no reciben un salario ni prestaciones sociales porque su labor está sostenida en el marco de la voluntariedad”.

La travesía azul

“En La travesía azul asistimos al duelo que vive una mujer frente al divorcio, a la finalización de una relación amorosa, al derrumbe del ideal llamado matrimonio. Eva, el personaje principal, nos cuenta a lo largo de la novela y sin atender a imperativos cronológicos, sus elaboraciones íntimas, dolorosas y espléndidas. Nos relata cómo se cae, cómo se intenta levantar y vuelve a caer, cómo se enamora tercamente de lo que ella de manera sagaz vislumbró desde un principio como ominoso; cómo teje con ayuda de un discurso social una trampa hecha de ideales hasta el riesgo de extraviarse.

Esta historia también se ocupa de mostrar cómo Eva desenreda los nudos y sale a flote reinventándose a partir de lo sucedido; es la constancia de un fenómeno producto de las nuevas posiciones de algunas mujeres frente a los lugares a ocupar, vivido por esta protagonista que se interroga y se contesta, regresa al pasado, titubea en el presente y sale airosa en un porvenir que tiene que ver con el hoy”.