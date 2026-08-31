Más de 60 actividades para celebrar el mes del Patrimonio en Medellín

A lo largo de septiembre se celebrará en Medellín el mes del patrimonio con más de 60 actividades de entrada libre diseñadas para habitantes y visitantes de todas las edades, entre las que se cuentan recorridos patrimoniales, charlas, exposiciones y carreras de observación.

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La idea es entender y disfrutar del patrimonio en toda su extensión –cultural, natural e inmaterial–. “El patrimonio es el legado que heredamos del pasado, con el que vivimos hoy en día, y que transmitiremos a las generaciones futuras. Nuestro patrimonio cultural y natural constituye una fuente irremplazable de vida y de inspiración”, dice la UNESCO.

La programación es una invitación a explorar la ciudad desde una mirada patrimonial. Es un trabajo hecho por el Programa de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico, junto a los integrantes de la Espiral de Memorias y Patrimonios Culturales de Medellín, la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas (APP), Además, participaron diferentes aliados de la administración distrital, desde los vigías del patrimonio, gestores culturales, organizaciones comunitarias, incluyendo alrededor de 17 experiencias beneficiarias del área de Patrimonio de la Convocatoria de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura.

“Medellín es una ciudad construida a partir de muchas historias, memorias, saberes y tradiciones. Una ciudad que se ha enriquecido con las comunidades que la habitan y con las expresiones culturales que, generación tras generación, han ayudado a construir nuestra identidad. Todo eso hace parte de un patrimonio que nos permite reconocernos, entender de dónde venimos y seguir construyendo juntos la ciudad que queremos”, mencionó el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo.

Entre las actividades programadas se destacan el recorrido Travesías para leer a Prado: de la fiesta del libro al barrio Prado, el conversatorio Prado 100 años, con Luis Fernando González y Mónica Pabón; la activación Milongas ‘Aires de Gardel’, el Tango en Medellín.

Medellín inició el proceso para que el tango haga parte del Patrimonio Cultural Inmaterial Distrital. Cuando se piensa en tango, se piensa en Gardel, en los músicos y los bailarines, pero detrás de ellos hay personas, oficios y conocimientos que ayudan a mantener viva esta manifestación. De alguna manera, el trabajo patrimonial es darle visibilidad y apoyo a eso que está detrás.

Por eso, en medio de la Milonga de septiembre (sin fecha confirmada) en el Aeropuerto Olaya Herrera, se hará un brindis para celebrar el tango, los músicos, los bailarines, los aficionados y socializar lo que significa hacer del tango patrimonio de la ciudad, explica León Darío Marín, del equipo de Memoria y Patrimonio.

También habrá actividades asociadas al oficio textil que buscan resaltar lo que hay detrás del desarrollo de la industria y la configuración de Medellín como eje de la moda en la región. Entre esas se cuenta, por ejemplo, Costureras a la calle, que busca que se reconozca públicamente el trabajo de las modistas. El evento hará de la calle el taller e invitará a varias modistas a trabajar allí. Además, se pondrán a circular sus historias a través de unos stickers con unos QR.

Habrá una geografía mecatera en la Comuna 4, llamada Me trae cositas, que propone recorrer y reconocer el sector mecateando lo que se vende en la calle: obleas, solteritas, frutas, arroz con leche, empanadas, tortas de chócolo, en fin, la oferta informal, que resiste a la inundación de panaderías y negocios que se repiten por toda la ciudad y homogenizan la oferta gastronómica local.

Este año, la celebración del mes del Patrimonio coincide con los 100 años de Prado, el primer barrio planeado y el único distrito patrimonial de Medellín, famoso por sus majestuosas casonas de estilos arquitectónicos importados.

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“Prado es un territorio que hace parte de la memoria y la identidad de Medellín, y celebrar sus 100 años es también reconocer el valor de conservarlo, habitarlo y proyectarlo hacia el futuro. Desde la Agencia APP, como operador del barrio Prado, trabajamos para fortalecer su vocación patrimonial y promover su revitalización, mediante la articulación de acciones y la implementación de instrumentos que faciliten a propietarios y vecinos la conservación y puesta en valor del patrimonio”, Luisa Fernanda Gutiérrez, de APP.

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