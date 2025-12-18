x

Nace el Fondo Débora Arango en el Mamm, ¿de qué se trata?

El anuncio lo hizo Rafael Tamayo, el nuevo director del Museo de Arte Moderno de Medellín, y la idea es que sea una apuesta colectiva para que el legado de la pintora antioqueña perdure.

  • La obra de Débora Arango que se puede ver en el Museo de Arte Moderno de Medellín. FOTO Cortesía
    La obra de Débora Arango que se puede ver en el Museo de Arte Moderno de Medellín. FOTO Cortesía
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

18 de diciembre de 2025
bookmark

El Museo de Arte Moderno de Medellín (Mamm) acaba de lanzar el Fondo Débora Arango, una iniciativa que tiene como objetivo de activar, preservar y proyectar la obra de la maestra antioqueña hacia nuevos públicos, lenguajes y debates contemporáneos.

El Fondo se presenta como una apuesta colectiva para que el legado de Débora Arango, considerada una de las figuras más importantes del arte colombiano, continúe resonando en los debates actuales.

“Este fondo tiene la intención de visibilizar, circular y cuidar la obra de una de las artistas más importantes del siglo XX en Colombia. Para ser parte de esta iniciativa debes buscar el enlace y donar –desde cualquier monto– en nuestra página web o en la información bancaria que encontrarás en nuestras redes sociales”, dijo Tamayo.

¿Qué hará el Fondo?

Según lo contado por el Mamm, este fondo impulsará procesos de investigación, conservación, mediación y circulación de la obra de Débora Arango, pero también busca “ampliar las lecturas contemporáneas de su trabajo y acercarlo a públicos diversos, dentro y fuera del museo”.

La idea es que cualquier persona pueda hacer su donación a través del código QR que aparece en las redes sociales del Mamm, también por Nequi o digitando la llave BRE-B 0091076430.

“Durante más de 40 años, el Mamm ha desarrollado un trabajo continuo de investigación, conservación y circulación que se traduce en más de 70 exposiciones individuales y más de 25 exposiciones colectivas dedicadas a la obra de Arango” y añadieron que gracias a ello la obra de la maestra ha circulado ampliamente en Colombia y en el exterior, “llegando a ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira y Montería, así como a países como España, México, Bélgica, Venezuela, Estados Unidos y Chile. Estas experiencias han permitido ampliar las lecturas de su trabajo y ponerlo en diálogo con distintos contextos culturales, históricos y sociales”, concluyeron.

Utilidad para la vida