Antonio Caballero vuelve con una obra que va más allá de la política

Hace varios años un reseñista de la prensa nacional dijo sobre un libro de Antonio Caballero que estaba “escrito en inteligente”. Probablemente, para que la frase fuera redonda, habría que decir que el periodista bogotano escribía “en inteligente y en elegante”. Durante una época larga, los lectores de prensa abríamos las revistas Semana y Arcadia no para saber sobre qué había escrito cada vez Caballero –sus temas fueron siempre los mismos: el fracaso de la guerra contra las drogas, los sinsentidos del imperialismo, las groserías de la clase política– sino para paladear su prosa irónica, elegante.
La editorial Penguin Random House acaba de publicar Mientras pasaba por ahí, una antología de las piezas sobre artes plásticas escritas por Cabellero en la prensa; y de reeditar Sin remedio, su única novela, e Historia de Colombia y sus oligarquías. EL COLOMBIANO conversó con Mario Jursich, albacea de la obra de Antonio, sobre el archivo de un periodista que no se cansó de caricaturizar a su clase social y de escribir sobre lo divino, lo taurino y lo humano.