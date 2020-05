Antonio Bolívar, el hombre que le hablaba a la selva

Por ronal castañeda y agencias

Antonio Bolívar, fallecido ayer en Leticia, se dio a conocer por la película “El abrazo de la serpiente”.

En la cinta de Ciro Guerra, la primera colombiana nominada a un Óscar, Antonio Bolívar interpretó a Karamakate, el último chamán de un pueblo amazónico y el encargado de guiar a través de la selva a dos científicos en busca de la yakruna, una planta sagrada. El personaje era espejo de su vida: era uno de los pocos integrantes del grupo étnico ocaina de la Amazonía, casi extinto –el censo del Dane de 2017 estima que hay aproximadamente 75 personas–. Publicidad Antonio falleció este viernes en el hospital San Rafael de Leticia, a los 76 años de edad debido a una neumonía, según familiares. Aunque no está confirmado, se cree que fue víctima de coronavirus, pero aún no se conocen los resultados del examen. “Hace varios días se sentía con todos los síntomas y ayer lo llevaron de urgencia al hospital de Leticia. Lo que comentan los compañeros es que él decía que se sentía bien, y en eso falleció”, dijo a Efe la comisionada nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas de la Macroamazonia, Nelly Kuiro.

En el cine

Antonio no quería participar en la película. Años atrás, él fue convencido, junto a otras personas de Leticia, para grabar un cortometraje documental, que al final, fue mucho trabajo y no les pagaron lo prometido, por lo que había decidido no volver a hacerlo.

Tiempo después fue esa pieza documental la que Ciro Guerra vio en Bogotá y decidió buscar a Antonio para que actuara en “El abrazo de la serpiente”. Luego de su estreno en 2015, el líder indígena y actor natural hizo varias giras por galas de premios y festivales cinamatográficos como Cannes, San Sebastián y los Óscar. El largometraje sigue dos historias que ocurren en 1909 y 1940, en las que el chamán Karamakate acompaña a dos científicos, el alemán Theodor Koch-Grünberg y el estadounidense Richard Evans Schultes, en busca del yakruna, “una planta sagrada para curar enfermedades”. La película muestra las consecuencias del colonialismo en América y el etnocidio indígena. Fue rodada en lenguas aborígenes, también un hito en la historia cinematográfica del país. Publicidad Hizo una segunda colaboración con Guerra para la miniserie de Netflix, “Frontera verde” (2019).

Una vida en la selva

También fue una figura emblemática dentro de las comunidades indígenas de la región amazónica.