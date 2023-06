Hallar un plato único que identifique la cocina colombiana es el reto de Guillo Vives

A Antioquia se le identifica con la Bandeja Paisa; al centro del país con el ajiaco; a Cartagena con la posta, y al gran Tolima con los tamales y la lechona, para citar solo algunos casos. Así que hablar de una preparación o ingrediente en particular es muy complejo.

Vives habló con EL COLOMBIANO sobre este proyecto y, también sobre su actualidad, no solo en la cocina, sino como cantante y actor:

¿Cómo nace la idea de recorrer el campo para hallar ese producto netamente colombiano?

“Llegué con la idea a Bancolombia de que a nosotros nos hace falta ese producto que nos identifique en el mundo, que por todo ese regionalismo nuestro no nos hemos puesto de acuerdo en cuál es ese elemento, todo porque cada región tira para su lado, entonces de ahí nace esa idea, ese afán mío de querer que Colombia sea representada por un alimento. Yo me voy con esa idea a Bancolombia y ellos estaban con su campaña del agro y me dijeron listo, nos encanta la idea”.

¿La idea fue siempre hacer la docuserie o cómo fue llegando a ese proyecto?

“La idea de la compañía sí era una serie para viajar por las diferentes zonas del país hablando un poco de su gastronomía, porque la desconocemos por ser tan regionalistas. Para los costeños la comida de la costa es la típica, para los paisas es la bandeja, y así sucesivamente”.

Le puede interesar: Ideas de recetas y cocteles con ron de la mano del festival Cocina Col

¿Encontró ese producto o plato que nos aglutina o es definitivamente imposible?

“Claro que sí lo encontramos, creemos que es un producto que reúne a toda Colombia, pero no puedo hablar mucho porque todo se revelará en el capítulo final, el 7 de julio. Al aire ya están varios de los episodios”-

¿Y en esa exploración, en esos viajes, encontró productos que lo sorprendieron, que no tenía en el radar?

“ La gastronomía del Amazonas es infinita, en especial sus semillas y el trabajo que hacen con la yuca brava venenosa y cómo la adaptaron para hacerla comestible, tanto que hoy es la base de la comida amazónica y de las tribus de la región, esa fue una de las razones por la que los niños sobrevivieron al accidente. La mayoría de los colombianos desconocemos eso y yo cada vez que voy al Amazonas descubro un producto nuevo.

Me sorprendió también la extracción de la piangua en los manglares del Pacífico, una tarea muy artesanal que se hace muy de madrugada”.