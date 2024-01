—Claro, y nosotros tratábamos de dejar de ser negros para que no nos vieran tan raro, pero con esta música, lo que nos pareció más extraño fue que Brooklyn nos dijo, parce, yo quiero ser negro como ustedes. Eso nos voló la cabeza, no te imaginás . Esa se fue la puerta para conectarnos con el mundo.

—Antes de toparnos con ese casete, nuestro mayor anhelo era ser guerreros, como los que veíamos todo el tiempo en nuestros barrios, porque si vos hacías parte de estos grupos, tenías comida, plata, poder... A nosotros la música no nos daba plata, pero sí nos empezó a dar reconocimiento . Ya en la escuela no nos preguntaban por nuestro color de piel, nos pedían que cantáramos o si podían parcharse con nosotros.

Es gracioso, pero no es chiste. El grupo estuvo más o menos cinco meses formándose. Querían hacer chirimía, una música tradicional de Chocó, para acercarse a su historia, para reconocerla y seguir con esa construcción identitaria que había empezado con el hip hop. Pero llegado el día de la presentación se dieron cuenta que eso que estaban tocando no tenía nada de chirimía, que la música que estaban haciendo era más del Atlántico que del Pacífico.

—Ajá, como algo que nadie quiere ser . Pero yo me miraba y pensaba, si, soy negra, normal, pero no sabía que había una cultura detrás de eso ni nada. Hasta que ellos (Jhon Jaime Sánchez, Jhon Freddy Asprilla y Carlos Alberto Sánchez) empezaron a generar encuentros con los niños y en esos encuentros estaba yo, que estaba en todo. Montaron una escuelita con talleres de música, percusión, clases de canto, todo eso era música afro y a raíz de eso me empecé a interesar mucho por todo este cuento de la historia afro, dice Yajaira, hoy Coordinadora de la escuela de artes y representante legal de Son Batá.

El fin

En Son Batá, el principio siempre ha sido el fin. Porque la transformación empieza por construir una identidad que cambié la forma que nos vemos y nos ven, y en el caso de ellos, donde convivan el pasado y el presente, lo chocoano y lo antioqueño, donde quepan todos. Y a partir de esa construir nuevas formas de pensar, relacionarse siempre apoyándose en el arte, esa es su metodología: ‘El arte transformador de realidades’.

—Son Batá lo que hace es darnos bases para que tomemos mejores decisiones en la vida. Nos invitan a creer en nuestros sueños, pero siempre nos han enseñado que los sueños no se cumplen durmiendo, entonces lo que hacen es que te ponen a la mano las herramientas que necesitas para ser lo que quieres ser. Para mí Son Batá es una fábrica de sueños que hace que la transformación de la sociedad sea real, dice Bomby, artista y uno de los miembros más reconocidos de Son Batá.

Él llegó a Son Batá cuando era un niño. Los conoció cuando apenas estaban empezando, con el grupo de rap y empezó a imitar todo lo que hacía John Jaime, que era su vecino. Por ellos aprendió a tocar el clarinete y gracias a ellos pudo entrar a la universidad para estudiar música. Su carrera musical le debe mucho a Son Batá, por eso Bomby siempre le devuelve a la corporación, comparte sus triunfos y sus aprendizajes, porque el compromiso de todos es mantener vivo a Son Batá, para que siga cumpliendo años y transformando realidades, sin excluir a nadie.

—Si Son Batá no estuviera en mi vida, yo no tendría esta forma de pensar, porque Son Batá me enseñó que uno debe luchar por lo que quiere, proponerse metas, ser comprometido y siempre trabajar, porque si usted es constante y se esfuerza, no se arrepiente de nada. Yo quiero que sigamos creciendo y que crezcamos juntos. A los chicos siempre les quiero transmitir el amor propio, que se amen y que le mostremos a la gente, eso que nos hace ser únicos, dice Yajaira.