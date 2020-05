¿Existirá la generación del coronavirus?

No ha terminado la cuarentena en Colombia ni en muchos otros países en el mundo y ya hay quienes están hablando de la Generación C (por coronavirus) o de los quarantinennials, preguntándose qué sucederá con esos niños que están llegando al mundo en estas condiciones o los que deberán adaptarse a cómo se desarrolle luego de la pandemia.

Publicidad

A la gente se le caracteriza entre periodos de tiempo, de acuerdo con su año de nacimiento, por ejemplo, o la época histórica en la que vivieron. Se puede pensar en que como hay una serie de experiencias compartidas entre los contemporáneos, eso da pie a incluirlos a todos bajo un mismo gran rótulo que los cobija.

Lo cierto es que sociólogos como Karl Mannheim destacaron que las generaciones son un producto social, no tanto biológico, y que donde “los nuevos eventos son escasos o el cambio es lento, distintas generaiones pueden no aparecer”, se destaca en el estudio de Generations and Collective Memories de la Universidad de Michigan.

Basándose en las palabras de Mannheim, “solo donde ocurren eventos de tal manera que demarcan una cohorte en términos de su consciencia social e histórica, se puede hablar de una verdadera generación”. ¿Podría este episodio histórico cambiar las condiciones de vida de las generaciones venideras o las que actualmente atraviesan esta pandemia?

Definir una generación

Publicidad

El antropólogo Hernán Darío Ruiz, profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, indica que una generación llega cuando se acomoda a los cambios culturales desde la imitación, pero empieza a cambiar los hábitos y costumbres de los que les precedieron.

El cambio se da, también, por elementos de alto impacto en las comunidades o las sociedades, explica Gregorio Henríquez, antropólogo y docente de la UPB. Puede tratarse de un conflicto o de cambios de actitud de una gran masa de personas frente a ciertas posturas políticas o económicas. “A partir de ahí se dan rupturas, y estos cambios se presentan”, sucedió después de las guerras mundiales o visiblemente durante la Guerra de Vietnam, la Gran Depresión o afectó una generación.

En Latinoamérica, comenta Henríquez, se puede pensar en lo que representaron, en su momento, eventos como la Revolución Cubana o los golpes de estado que vivieron Chile y Argentina a finales del siglo XX. “Son elementos que sacuden las estructuras de la sociedad misma, esos modelos de pensamiento o confrontaciones frente a cuestiones culturales que están ahí y se dan por sentadas”.

Claudia Cano, directora del programa de Antropología de la Universidad Externado de Colombia, no cree que sea tan sencillo encasillar a grupos humanos por generaciones, pues cada periodo de tiempo conlleva cambios de largo alcance que, además, son muy diversos.

Publicidad

Los ve más como grandes transformaciones de la sociedad y por eso cree que para entender qué sucederá con ellos, hay que remitirse a momentos de incertidumbre en el pasado: la peste, la gripa de principios del siglo pasado o las guerras mundiales. “Uno puede ver que tal vez las guerras mundiales sí transformaron en algo a las juventudes en Europa”. Le parece que la clave está en preguntarse qué es lo que ya ha enseñado la historia.

¿Cambios sustanciales?

Es muy difícil predecir qué cambios vendrán con las personas que nazcan a partir de 2020, pero sin duda será un punto importante en la historia que conocerán. “Las generaciones que vengan a futuro van a tener este momento como referente”, indica Henríquez, y será un año que será recordado como un instante en el que el mundo tuvo que detenerse. Un momento muy particular que ya se está registrando en libros, documentales, diarios y hasta en la forma como la gente está llevando el día a día a través de las redes sociales. En cuanto al mundo que enfrentarán, “todo dependerá de qué cambie en nosotros”.

Así como en las culturas occidentales puede parecer curioso que los japoneses se inclinen para saludarse, ya no es tan ajeno que la sociedad occidental se adecúe a otro tipo de gestos además del apretón de manos o el abrazo como saludo. “Si ese tipo de cosas cambian en nosotros, lógico que las generaciones siguientes van a asumir ese cambio e indagarán cómo se llegó a eso”.

Publicidad

Una de las generaciones que sí se podría transformar después de la pandemia, al menos para Ruiz, es esa en la que se ubican jóvenes adultos entre los 18 a 22 años aproximadamente. Considera que ellos serán quienes van a tener que resignificar, por ejemplo, su concepción del espacio.

“La paradoja más grande a la que nos enfrentamos es entre cercanía y alejamiento. Si amas a alguien, debes estar lejos, no lo debes tocar y tener distanciamiento de al menos dos metros entre nosotros”, cuenta. Además, algo muy difícil de aplicar en una cultura como la latina que está muy acostumbrada al contacto físico en sus relaciones sociales.

Según él, eso puede ser una oportunidad para usar la palabra y confirmar los lazos emocionales que unen con otros. “Nos estamos dando cuenta de la necesidad de hablar, de hacer videollamadas y de confirmar lazos porque ahí es donde se cuentan historias. Ese saber qué hay del otro significa que el otro me relate la vida”, apunta el antropólogo.

“Esto que está sucediendo nos está obligando a pensar en los efectos globales de nuestras acciones”, dice Cano. Indica que los más jóvenes ya venían reflexionando entorno a su relación con la naturaleza, consigo mismos y con los demás desde antes, pero uno podría pensar que esta situación puede acentuar esas reflexiones o acciones en los jóvenes sobre el cuidado de sí mismos y sobre los otros”.

Henríquez destaca que algunos de esos cambios en las costumbres, por ejemplo, a veces son casi imperceptibles y sutiles. A raíz de la pandemia AH1N1 se volvió casi una costumbre inconsciente cargar antibacterial en el morral o el bolso, destaca, y es posible que medidas del distanciamiento social se mantengan, al menos por un tiempo. “Las generaciones futuras se preguntarán por qué cambiaron esas cosas, por qué nos convertimos en una sociedad antiséptica”.

No es claro cómo será la generación que venga tras la pandemia o si este hecho los marcará de tal manera que haya que bautizarlos a partir de ese episodio histórico, pero seguramente se adecuarán a ese mundo que entendió que es mucho más frágil de lo que creía.