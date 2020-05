Estado de emergencia

Se decreta cuando hay hechos, diferentes a guerra y conmoción interior, que amenazan el orden económico, social y ecológico del país.



Dato público

No es necesario tener la autorización del titular para recolectarla. Ejemplo: fecha de nacimiento, profesión, si es servidor público o privado.



Dato semiprivado

No es íntimo, pero puede interesarle a un sector y requieren autorización para ser tratados. Ejemplo: historial crediticio, información financiera.



Dato privado

Por su naturaleza íntima, solo es relevante para el titular. Ejemplo: celular, dirección, correo, datos de contrato laboral, infracciones penales.



Dato personal

Una información que se puede asociar a una persona natural e individualizarla. Ejemplo: estado civil, número de cédula y nombre completo.



Dato sensible

Afectan la intimidad del titular o su uso indebido puede generar discriminación. Ejemplo: historia clínica, origen étnico, filiación política.